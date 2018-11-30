大鑫大心 北歐風時尚宅

台中市太平區「大鑫大心」個案，打造3合1新空間概念，呈現北歐風靚裝小宅，吸引中產菁英進駐。圖／黃繡鳳

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中國時報
文／黃繡鳳

房市景氣逐步回溫，優質個案銷售長紅，例如太平區「大鑫大心」個案，打造3合1新空間概念，呈現北歐風靚裝小宅，且總價僅438萬元起，吸引中產菁英進駐。

「大鑫大心」個案基地位於台中市太平市區，鄰近太原車站，鐵路高架化陸續通車，捷運紅線加乘74號道，可串連大台中生活圈。

基地緊鄰中興及東平商圈，生活機能豐富，也位處優質學區太平國小及中平國中，還緊鄰太平運動公園，如自家後院，是住戶下班後最佳運動休閒場所。

取得這塊寶地後，大鑫開發邀請國內知名建築師吳六合、山石設計團隊聯手規劃好宅產品。

結合起居室、用餐區、廚房三合一大空間概念，流暢的動線取代水泥牆阻隔，讓室內變得乾淨寬敞。

開放空間採用北歐風格的設計概念，將廚具與中島空間打造成純白的視覺溫度、搭配橡木色厚實木地板，而落地窗通透採光的設計，更讓廚房空間明亮。

「大鑫大心」個案考量住家結構安全，特別加裝國震中心研發的「耐震翼牆」，並在一樓設置「結構加勁牆」，加強5～10％抗震能力。

也通過政府「新建住宅結構安全性能評估第一級」認證，提升整體住宅35％結構安全性。

「大鑫大心」個案建材設備也很高檔，如中保無限+24h監控系統、日立頂級冷暖空調、日本INAX衛浴設備、三菱節能電梯、格溫拜克淨水系統、抗污防潮外牆塗料、抗白蟻耐磨木地板等，貼心守護住戶的家。

大鑫開發總經理劉育明指出，大鑫以居住者的角度用心規劃產品，以「傳遞家的幸福感」為使命，從建築外觀、結構安全、公設規劃、空間運用、室內設計到建材配備，每個細節都悉心設想，只為了讓家更有溫度，成為凝聚幸福的北歐風暖心時尚宅。

(中國時報)

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