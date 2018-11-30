義大利廚衛品牌Boffi 進駐七期

Boffi台中店首件作品是西班牙設計師Patricia Urquiol所設計的Salinas系列，以啞光黑色金屬框架為基礎，品味卓絕。圖／黃繡鳳

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中國時報
文／黃繡鳳

榮獲國際多項設計大獎的頂級廚衛品牌Boffi，以「新家居景觀」的思維，打造專屬的廚衛美學空間。

新開幕的Boffi台中店，位於七期生產力建設「似水年華」大樓一樓，展廳空間皆由義大利原廠設計規劃施工，呈現與國際同步的品牌精神。

講究質感、優雅的義式風格從Boffi在展廳陳設就可體現。簡潔色調的牆面搭配如自家空間的情境，將產品設計與空間相融的恰到好處。

Boffi總部CEO Roberto GAVAZZI表示，廚房空間逐漸成為現代人的生活和社交核心，有如時尚社交的新客廳。

Boffi所掀起的新家居景觀思維，便是將廚房、衛浴等生活空間與設計美學結合，成為彰顯主人的社會身分與品味的關鍵。

創始於1934年的Boffi，以「手工導向」在全球廚衛市場佔有領導地位，與設計師Joe Colombo合作設計的Minikitchen廚具更被MoMA（紐約現代藝術博物館）與米蘭三年展設計博物館收為館藏。

走在設計尖端的Boffi，曾與眾多世界知名設計師合作，更聘請極簡設計大師Piero Lissoni擔任藝術總監，與Boffi合作過的知名設計師超過40位，個個都是殿堂級設計大師，如普立茲克獎得主札哈．哈蒂。

Boffi有一個與設計師的合作準則，那就是這些設計師都不曾設計過其他廚衛產品，因此Boffi作品一直能保持獨特性與新鮮感，持續引領時代潮流。

Boffi台中店的首件作品是西班牙才女設計師Patricia Urquiol所設計的Salinas系列，受到祖父家廚房的影響，以啞光黑色金屬框架為基礎。

基於「隱藏器具」的想法，該設計引入一個集成的溝槽，謹慎存儲廚房的所有技術部件、 電氣、管道等，同時提供額外的儲存空間，包括插頭、插座和隱藏設備線，以保持檯面乾淨整潔。

另外，Boffi Hide系列與牆面融合，看似廚櫃的擺設，拉開門把竟是一座具有完整的爐具、洗台、電器設備的廚房空間。

而Boffi獨有的訂製服務，提供有稀有的天然石材、珍貴木材、金屬、科技材料等不同材質結合，包括檯面、櫃體、零件各部分都可依客戶喜愛、尺寸訂製，預計將掀起富豪們的廚房更換潮。

(中國時報)

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