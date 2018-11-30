台灣首家輕質隔間白磚廠 動工

2018年11月30日 01:27 中國時報 黃繡鳳 文／

看準國內輕隔間白磚商機，國內預拌混凝土廠國產實業，正式在嘉義設廠，日前舉辦動工典禮，完工後將成為台灣第一家輕質隔間白磚廠。

為了因應循環經濟潮流，國產也向行政院環保署，申請了廢棄物回收處理與研究發展計畫，打算將回收玻璃應用在輕質隔間磚，朝綠建材發展。

國產實業副董事長徐蘭英表示，輕質隔間磚，在歐洲、日本建築界風行，不論外牆、樓梯、隔間、圍牆都有使用。過去台灣沒有生產，只能倚賴從國外進口，未來完工生產後，不論廠商訂貨或售後服務都更有效率。

針對輕質隔間磚的市場發展，負責該事業部的國產實業研發長楊志強也指出，台灣的輕隔間市場，目前主要區分為骨架面板（矽酸鈣板、石膏板）、濕式灌漿牆、塊砌系統等，面板系統中以國產旗下惠普的矽酸鈣板市占率最高。

為何會投入輕質隔間磚的生產？國產建材研發中心副理楊宗叡認為，輕質隔間磚在歐洲很受歡迎，因為它很輕，重量只有紅磚的三分之一，成本也只有矽酸鈣板的三分之二。

不過，隔音效果非常好，而且是耐燃一級、防火時效2小時，還能隔熱防止西曬，想要壁掛廚具也沒有問題。

他說，在輕隔間應用上，採乾式施工，只需用石膏砂漿來黏結，重量輕盈好切割，大量使用也可減輕建築物載重，達到耐震效果，如果想改變格局，也很容易拆除。

國產實業副董事長徐蘭英強調，基於以上種種優勢，讓國產相信輕質隔間磚應該能在台獲得青睞。

目前全台一年的輕質隔間磚需求量約10萬立方米，而國產的嘉義廠明年4月量產後，估計生產線全年可達20萬立方米，除了供應國內營造商與貿易商，未來也會朝出口發展。

(中國時報)