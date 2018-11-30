立穩營造 化危機為轉機

立穩營造挺身承接草屯「柯芬園八」建案，打造「幸福天空」大樓，目前已完美落成，也改變了當地的城市景觀。圖／黃繡鳳

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中國時報
文／黃繡鳳

兩年前房市買氣低迷，柯芬園建設倒閉，立穩營造挺身承接，打造草屯「幸福天空」個案，目前已完美落成，也改變了當地的城市景觀。立穩營造董事長陳舜智表示，當時公司不但吸收了住戶損失約3000萬元訂金，且興建期間遭受許多流言蜚語攻擊。

如今「幸福天空」個案已完美落成，且接近完銷，立穩營造化危機為轉機，不僅贏得鄉親讚賞，無形中也提升了企業形象。

不過，當時同是受害人的立穩營造，為了承接該案，要求簡照明將店鋪信託給陳舜智，以避免大樓興建期間店鋪遭到法拍的命運。

所以店鋪目前法院以受託人陳舜智作為被拍人，而實際債務人則為柯芬園建設負責人簡照明。

上開被法拍的店舖，草屯鎮碧山路173號，175號，177號目前正在進行法拍第一拍程序，因受託人為陳舜智，法院文書僅能記載受拍賣人為陳舜智，因此造成外界誤會，陳舜智特此澄清，該拍賣及債務與陳舜智毫無關係。

二年前南投縣草屯鎮「柯芬園八」建案因建商柯芬園建設倒閉，已購客戶求助無門，附近十多戶住家也因基地開挖，面臨崩塌危險。

所幸承造的立穩營造斥資千萬元穩定地基，並與其中廿八戶達成協議，承接建案，承購戶因此得以保住房子，也讓草屯鎮民安心。

立穩營造董事長陳舜智表示，建商跳票倒閉，立穩營造也是受害者，五千多萬元工程款收不回來。

陳舜智說，當時基地已開挖近十公尺深，又緊鄰十多戶老舊民宅，造成基地及周邊住家的地質不穩、易崩塌，連帶會影響鄉親的人身安全。

因此公司先花一千多萬元改良地質，並施作擋土支撐，穩固好地基，如今順利完工，住戶也有個幸福的家。

立穩營造化危機為轉機，不僅贏得購屋民眾讚賞，無形中也提升了企業形象，近年亦接獲大型承造工程。

如今年啟用的台中軟體園區「S1智慧中心」，於107年初竣工，廠商陸續進駐，目前已取得台灣智慧建築及耐震標章。以及中台灣最大規模「群策青松養護機構」，立穩營造多角化經營奠定永續經營基石。

(中國時報)

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