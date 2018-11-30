不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－基改白色文心蘭 政府拒農種

2018年11月30日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

圖為傳統的黃色文心蘭。（本報資料照）

我國文心蘭外銷日本每年可達5億元產值，台大植物科學研究所教授葉開溫研發基因改良白色花種的「蜜雪文心蘭」，有望讓銷日文心蘭產值倍增，達10億元以上規模，且已於今年通過農委會生態環境影響評估，卻仍被以國內尚未立法管理基改作物為由，拒絕台大授權農民種植，讓他深感政府是「反基改」意識形態作祟。

政府意識形態作祟

台灣自1997年開放進口大豆、玉米等基改作物，但目前只允許國外基改作物進口，國內卻不能種植。葉開溫說，早期國民黨政府認為不要發展食用基改作物，但可發展觀賞基改作物，台大依此研究做出結果，民進黨政府卻說國內沒種過基改作物，因沒相應的管理條例，所以不能種植。

葉開溫表示，蜜雪文心蘭經農委會「生物安全評議委員會」審查，試驗了3年，在今年1月獲得全票通過，認為對環境、其他植物沒有危害，不影響生態安全，農委會卻又說需有管理條例法規才能種，「實在很矛盾」，條例不知何時立法，若不立法豈非永遠不能種植。

葉開溫並指出，台灣銷日文心蘭每年有5億元產值，但只有單一花色黃色，他所研發的蜜雪文心蘭為白色，因日本特別鍾愛白色，目前已有3家貿易商社來與他接洽，包括知名的日比谷花壇公司；他說，如果銷日一定賣得比黃花還好，可將文心蘭銷日產值增加1倍，達10億元以上，增加農民收益。

日本協助業者通關

他感嘆，日本自己國內的基改玫瑰已銷售十幾年，他們都認為蜜雪文心蘭很安全，正在協助申請日本通關，反觀我國政府卻在反對基改作物的意識形態下，用盡理由拖延。

農委會農糧署作物生產組組長徐煇妃表示，基改作物的培育尚須預防與非基改作物混雜，後續產業化還涉及全國基改作物生產的政策方向，有待跨部會協商，故未准予生產推廣。

(中國時報)