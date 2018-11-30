業者批政府管太多 蘭花王國恐亡國

2018年11月30日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

有台大教授研究出基改白色花種的「蜜雪文心蘭」，卻被依國內無法管理基改作物為由禁止授權，業者聽聞都認為政府「管太多！」強調基改作物與基改觀賞作物有差異，不能一概而論，而相關法令不盡速制訂，學者研究白搭，農民錯失商機，蔡政府喊說要振興蘭花王國變空談，恐怕「王國」會變成「亡國」。

曾以10年時間培育出新品種蝴蝶蘭，奪得2017年台灣國際蘭展大獎花全場總冠軍的莊明儀表示，日本蘭花市場因其傳統文化及喜好，以白色花系為主流，而文心蘭一般以黃色及其他花色較為常見，能研發出符合市場需求的花種實屬不易，卻因為卡在沒有相關法令不能種植，實在很荒謬。

蘭花業者張智閔認為，學界研發新花種的計畫目的，就是要增加台灣蘭花產值，現在研發成功，也通過生態環境影響評估，卻因為沒有立法管理基改作物就不能技轉，這種「做半套」的計畫根本沒有意義。

2人都指出，蘭花屬於觀賞作物，並非像其他基改作物提供人類食用或原料萃取，歐美、日韓對觀賞花卉的相關限制也沒有如此嚴格，且蘭花多為設施栽培，坦白說對周遭環境的影響不大，對農民來說，花卉是不是基改不重要，重要的是市場，能不能在競爭激烈的市場搶得先機，現在看來等到法令通過，商機也沒了，令人搖頭。

(中國時報)