業者批政府管太多 蘭花王國恐亡國

友善列印
中國時報
／台南報導

有台大教授研究出基改白色花種的「蜜雪文心蘭」，卻被依國內無法管理基改作物為由禁止授權，業者聽聞都認為政府「管太多！」強調基改作物與基改觀賞作物有差異，不能一概而論，而相關法令不盡速制訂，學者研究白搭，農民錯失商機，蔡政府喊說要振興蘭花王國變空談，恐怕「王國」會變成「亡國」。

曾以10年時間培育出新品種蝴蝶蘭，奪得2017年台灣國際蘭展大獎花全場總冠軍的莊明儀表示，日本蘭花市場因其傳統文化及喜好，以白色花系為主流，而文心蘭一般以黃色及其他花色較為常見，能研發出符合市場需求的花種實屬不易，卻因為卡在沒有相關法令不能種植，實在很荒謬。

蘭花業者張智閔認為，學界研發新花種的計畫目的，就是要增加台灣蘭花產值，現在研發成功，也通過生態環境影響評估，卻因為沒有立法管理基改作物就不能技轉，這種「做半套」的計畫根本沒有意義。

2人都指出，蘭花屬於觀賞作物，並非像其他基改作物提供人類食用或原料萃取，歐美、日韓對觀賞花卉的相關限制也沒有如此嚴格，且蘭花多為設施栽培，坦白說對周遭環境的影響不大，對農民來說，花卉是不是基改不重要，重要的是市場，能不能在競爭激烈的市場搶得先機，現在看來等到法令通過，商機也沒了，令人搖頭。

(中國時報)

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好… 中研院發現 原恆星噴流帶有磁場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。