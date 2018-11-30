2018年11月30日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

新光醫院29日在2018台灣醫療科技展中舉辦健康講座，第二場由陽明大學腦科研究所教授郭博昭介紹智慧科技改變未來醫療。（鄭任南攝）

一年一度醫界盛事，為期4天的台灣醫療科技展昨日登場，各醫院無不卯足全力各自展現先進醫療實力，新光醫院副院長洪子仁表示，新光醫院展出的核心價值，以人為本出發，從早期診斷健檢、疾病發生時介入性治療與健康管理，到後續的樂齡住宅及包括「Care U雲端照護系統」的居家在宅服務，甚至擴及保險保障等項目，打造一條龍的完善服務，為民眾提供安心樂活的全齡生活服務。

這次新光醫院以「新光讓愛發光，健康樂活新未來」為主題，由新光醫院、人壽、銀行、保全等關係企業合力盛大參展。現場展出內容相當新穎豐富，包括做為醫師另一雙眼睛的行動超音波、來自日本的神奇家用洗頭機、智慧床墊監測系統、智能助行車及人型輪廓離床偵測系統等，現場吸引民眾熱情親身體驗，對於新醫療科技應用於醫療及照護的研發均嘖嘖稱奇，氣氛十分熱絡。

在現場展出的項目當中，以「居住新未來」最受到矚目，隨著高齡化社會的來臨及資訊科技的快速進步，年長者對於日常需求不再只限於傳統的食、衣、助、行，更加入「醫」的角色，新光人壽不動產業務課襄理徐炳貴表示，為了滿足銀髮族退休後高生活品質的需求，特別規劃了全齡化健康樂活出租住宅「新光新板傑仕堡」，結合醫療、住宿及旅館，並設有健身房、韻律教室、水療池等多種舒適、便利的公共設施，不但讓入住者有更多選擇，對高齡或行動不便者也量身打造無障礙環境。

值得一提的是新光醫院特別在醫療科技展中，每天下午都安排舉辦「新光健康樂活達人講座」，邀請國立陽明大學腦科研究所教授郭博昭博士、新北市輔具資源中心楊忠一主任及新光醫院高尚志副院長率領各科專業醫師進行演講，而展覽期間，為回饋熱請參展的民眾，新光關係機構聯合展區也準備闖關活動、整點問答及互動遊戲等，豐富好禮獎不完，歡迎民眾一同前來觀展，為健康幸福加值。

(中國時報)