高階健檢 早期篩檢癌症

2018年11月30日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

癌症已經連續30多年嬋連國人死因第一位，其中又以肺癌位居第一名，其次依序為肝癌、大腸癌、胃癌及口腔癌，新光醫院副院長高尚志表示，癌症在長到1公分之前，往往要經歷9~10年的時間，但由1公分長到10公分，則不需要3年的時間，一旦腫瘤大於1公分，處置起來就相當棘手，及早發現才能有挽救機會，但很多癌症在初期都沒有症狀，唯有靠定期體檢才能及時揪出癌細胞，沒有健康，坐擁再多財富，到後來都是一場空。

新光醫院在台灣醫療科技展與本報合作舉辦一系列「新光健康樂活達人講座」，昨日高尚志副院長與現場民眾說明國人常見的癌症，並分享民眾可以如何運用高階健檢，為自己健康把關，現場民眾反應熱烈。

高尚志指出，肺癌位居癌症死亡第一位，門診觀察發現，肺癌病患一旦出現咳嗽、咳血，10個當中有7個大多已是來不及了，肺癌瘤一旦躲在心臟後面，X光很容易漏掉，需借重低劑量電腦斷層（LDCT），新光醫院近年以LDCT共為3萬3855位沒有症狀的病患進行肺部檢查，結果發現，有316人罹患肺癌，其中29位已出現轉移，等於每100人就找到1位肺癌病患，比例不低。

除了電腦斷層之外，電腦斷層（MRI）也是高階檢查利器，高尚志指出，長期以來，腦中風一直是台灣地區10大死亡原因的第2位，而腦血管及頸動脈狹窄是腦中風的主因，初期並沒有特別症狀，若疏於治療，等到血管嚴重狹窄時，中風的機率將大幅攀升，MRI可提供無輻射顱內血管狀況，新光醫院近來共為1萬3693位民眾進行篩檢，結果發現有643例梗塞、144例有其他異常，兩者加起來的比例超過5％。

高尚志表示，腫瘤愈大，治療起來愈增困難，若能及早發現可大幅提高治療的機會，正子攝影（PET）可利用癌細胞葡萄糖的代謝異常，顯影出1公分以下的腫瘤，有助於發現原位及早期癌症。今天「新光健康樂活達人講座」主題為3C產品對視力的影響及癌症預防與篩檢新趨勢，歡迎民眾前往參加。

(中國時報)