不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－談死亡車禍 韓國瑜坦然接受

2018年11月30日 04:11 中國時報 李義 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長選戰餘溫猶存，針對韓國瑜15年前在雲林發生的死亡車禍，韓國瑜昨日親上火線說明，他強調，「一切以法院判決為主，坦然接受，不願再提是不願往生者家屬再感傷痛」；至於車禍白姓死者的母親，昨面對媒體談及這樁往事，只說希望韓把台灣經濟帶起來就好了！

和解不相欠 死者母低調

白媽媽說，車禍的事情早就已經和解，錢也賠了，雙方互不相欠。對於韓國瑜當選高雄市長，她說，恭喜他，希望他把老百姓帶好就好，因為這是老百姓唯一的寄託。

韓國瑜2004年1月晚間10時50分，駕車在路口與掛臨時車牌的超速1300㏄大型重機發生擦撞，機車倒地滑行81公尺，白姓乘客被噴飛，送醫救治8天死亡。

警方查出，大型重機的黃姓騎士沒有重機駕照，該路段時速不得超過50公里，黃仍以7、80公里時速前進，與韓的車子擦撞，依業務過失致死罪嫌將韓、黃兩人送辦，事後韓與家屬達成和解，雲林地院依過失致死罪判刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。

沒酒駕 以法院判決為準

韓國瑜昨表示，沒有人願意發生這種事情，就不再表述。至於選前說要爆發，他以平常心看待，一點恐慌也沒有，況且車禍沒有酒駕問題，因為已經和解，一切以法院判決為準。

韓說，坦然接受法院判決，過了10多年，他不願讓家屬再被干擾，顧及家屬感受，不想讓往生者家屬再感到傷痛。

韓國瑜競辦發言人立委許淑華則表示，韓國瑜曾兩度希望探望家屬，事情也確實是由韓國瑜妻舅協助處理，最後告別式沒有去上香，但弔喪期間有去上香。

陳營未操作 許淑華肯定

許淑華說，選前之夜傳出此說法，韓陣營未沙盤推演，因為韓國瑜坦然面對一切，對於陳陣營發出聲明稿澄清傳聞，也沒有動作，沒有選擇在死者家屬傷口上灑鹽，她非常肯定。

陳其邁競辦發言人、立委趙天麟表示，選前之夜造勢晚會後，律師團表示聽聞韓國瑜曾開車撞死人，因與選舉無關，總幹事團及候選人討論時也未提及此事。

(中國時報)