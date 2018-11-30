過失和解判緩刑 法界認合理

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中國時報
／台北報導

針對高雄市長當選人韓國瑜的車禍事故，曾擔任法官的律師吳孟良表示，車禍事故案件屬於過失犯，沒有故意犯的惡意，也沒有再犯之虞，加上坦承不諱、達成和解，被害人家屬願意給被告一個機會，絕大部分法院都會判處緩刑。

不願具名的檢察官也表示，韓國瑜的車禍事故屬過失犯，本來在認罪並與被害人家屬達成和解取得諒解後，就不會重判，檢方通常也不會上訴，且早就過了緩刑期間，肇事者早就沒事了，舊事重提沒有意義。

檢察官指出，依車禍事故的調查慣例，主要事證在於警方現場圖、照片及道路交通事故調查報告、目擊證人的證詞來判斷肇事責任比例，由雲林地院的判決書觀察，程序上沒有瑕疵。

從判決書登載韓國瑜的肇事責任部分，主要是未在路口減速暫停、禮讓橫向車道車輛優先通行，所以發生擦撞車禍，「碰撞並非強力撞擊，而僅係擦撞」，韓國瑜在事故後沒有移動車輛，下車查看事故傷者。

檢察官表示，依判決書不難看出韓當時的車速不快才能及時停車查看，反而是紅牌重機高速行駛，所以擦撞事故發生後重心不穩發生倒車滑行，後座乘客彈飛才受傷死亡，肇事責任比例上，韓的歸責較輕。

不過，檢察官也認為，判決書沒有說明死者在事故發生時是否有戴安全帽，是比較不清楚的部分，如果騎乘機車沒有戴，或沒有戴好安全帽在事故時飛脫，肇事者所負的傷亡責任也會減輕。

(中國時報)

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