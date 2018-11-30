開房間馬殺雞 迷魂女乾洗歐吉桑

友善列印
中國時報
／台北報導

58歲陳姓女子常在萬華艋舺公園一帶找有年紀的阿伯搭訕，充滿性暗示表示自己很會「按摩」，接著帶對方到附近旅館，趁機下藥昏迷洗劫，3天之內就有2人被害，警方獲報調閱監視器，發現陳女涉有重嫌，巡邏發現陳女又伺機找目標下手，當場逮人，並起出被害人的金融卡，訊後依強盜等罪嫌送辦。

警方調查，家住三重無業的陳女，自稱缺錢花用，所以到萬華幫人「按摩」賺錢，因為生病，醫師有開安眠藥給她服用，她卻以此為工具，鎖定客人乾洗。

日前，陳女在桂林路某旅館前，搭訕路過的55歲洪男，表示提供放鬆的馬殺雞服務，雙方講好價錢後上樓開房間，過程中陳將安眠藥加進礦泉水中讓洪喝下，洪隨即昏睡，陳即將他皮包內的1萬2000元和悠遊卡洗劫一空。

3天後，陳又以相同手法與69歲施男開房間，施也遭迷昏，陳將他皮包內近6000元、提款卡全部拿走，2名被害人醒來後，氣急敗壞向警方報案，並異口同聲指喝了陳拿來的水後就昏睡，疑遭對方下藥。

警方調閱監視器，得知陳女形貌，翌日晚間又在附近發現陳，立刻上前盤查，在她的包包發現安非他命、安眠藥及被害人的金融卡。陳辯稱卡片是朋友的，後又說路邊撿到，警方出示旅館監視器畫面，加上被害人指證，她才坦承，案由警方擴大清查。

(中國時報)

2槍手夜襲 美睫店遭開13槍 極樂台灣 日市長誤闖風化店

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。