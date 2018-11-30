開房間馬殺雞 迷魂女乾洗歐吉桑

2018年11月30日 04:11 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

58歲陳姓女子常在萬華艋舺公園一帶找有年紀的阿伯搭訕，充滿性暗示表示自己很會「按摩」，接著帶對方到附近旅館，趁機下藥昏迷洗劫，3天之內就有2人被害，警方獲報調閱監視器，發現陳女涉有重嫌，巡邏發現陳女又伺機找目標下手，當場逮人，並起出被害人的金融卡，訊後依強盜等罪嫌送辦。

警方調查，家住三重無業的陳女，自稱缺錢花用，所以到萬華幫人「按摩」賺錢，因為生病，醫師有開安眠藥給她服用，她卻以此為工具，鎖定客人乾洗。

日前，陳女在桂林路某旅館前，搭訕路過的55歲洪男，表示提供放鬆的馬殺雞服務，雙方講好價錢後上樓開房間，過程中陳將安眠藥加進礦泉水中讓洪喝下，洪隨即昏睡，陳即將他皮包內的1萬2000元和悠遊卡洗劫一空。

3天後，陳又以相同手法與69歲施男開房間，施也遭迷昏，陳將他皮包內近6000元、提款卡全部拿走，2名被害人醒來後，氣急敗壞向警方報案，並異口同聲指喝了陳拿來的水後就昏睡，疑遭對方下藥。

警方調閱監視器，得知陳女形貌，翌日晚間又在附近發現陳，立刻上前盤查，在她的包包發現安非他命、安眠藥及被害人的金融卡。陳辯稱卡片是朋友的，後又說路邊撿到，警方出示旅館監視器畫面，加上被害人指證，她才坦承，案由警方擴大清查。

(中國時報)