王欣儀搭闕枚莎 選北市議長

2018年11月30日 01:28 中國時報 張立勳／台北報導

台北市議長寶座爭霸戰開打，國民黨在議會的席次雖未過半，但與友好的新黨結盟，可望搶下議長，預計12月中人選會出爐。繼日前國民黨議員秦慧珠、陳錦祥與回鍋的議員王浩下戰帖，議員王欣儀29日表示，國民黨中生代必須站出來，將與闕枚莎搭檔參選。

中生代必須站出來

國民黨籍議長吳碧珠放棄競選連任，各方人馬對議長大位是摩拳擦掌，北市議員應選63席，國民黨此次選舉拿下29席，未單獨過半，要與小黨合縱連橫，才可保住議長。國民黨內除秦慧珠、陳錦祥、王浩、王欣儀公開表態，據了解還有議員鍾小平、王鴻薇、陳永德、陳義洲及葉林傳也有意願。

王欣儀昨說，從這次選舉結果來看，民心思變，國民黨必須順應民意由中生代、新生代出來領頭，目前人選當中，她的黨團運作資歷最完整，曾經歷黨團書記長與副書記長，也多次擔任委員會召集人，在議會從助理到當選議員更長達20幾年。闕枚莎形象清新，有辦法做到承上啟下，面對年輕一輩溝通也不成問題，所以邀闕擔任副手。

與新黨合作勝算大

面對議長選舉策略，王欣儀與秦慧珠都認為新黨願與國民黨推出的人選合作，29席加上2名新黨議員，再拉攏1席無黨籍議員，就有辦法勝選。王還盼望，黨內假投票必須簡單化，人選回歸形象、資歷與人和等特質才是正軌。

外傳台北市副市長鄧家基日前與秦慧珠會面，喝咖啡談話近1小時，讓人質疑柯市府介入議長選舉，秦慧珠昨出面澄清，她與鄧家基是24年舊識，鄧慶祝她當選連任，單純是老友相聚，沒有討論議長選舉。

(中國時報)