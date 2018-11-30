淡海輕軌綠山線 年底通車

2018年11月30日 01:28 中國時報 高彥哲／新北報導

淡海輕軌全車採用水藍色系設計，與淡水地區的藍天海景相呼應。（高彥哲攝）

淡海輕軌綠山線將在今年底完工通車，新北市長朱立倫29日邀議員與淡水區里長試乘台灣首例執行國車國造的淡海輕軌列車，沿線飽覽淡水河、觀音山美景，朱立倫說，12月初履勘並經交通部核定通過，淡海輕軌就能開放試營運供民眾體驗。

舒適穩定 周邊環境優美

朱立倫表示，輕軌周邊環境非常漂亮，舒適度及穩定度都非常的高。而淡海輕軌列車也是新北市首次推動國車國造，結合國外設計的案例，當初推動時雖然受到外界相當大的壓力，但結果證實，對於台灣的產業鏈與經濟發展都有非常重要的影響。

新北捷運公司表示，淡海輕軌全車採用水藍色系設計，與淡水地區的藍天海景相呼應。

11候車站 幾米規畫設計

別於過去捷運單一車站的公共藝術作法，台灣本土藝術家幾米以綠山線全線11座候車站進行整體規畫，整條綠山線就是幾米的作品，完工通車後不僅紓解台2線交通問題，更可加速帶動淡水地區及淡海新市鎮城市風貌更新及區域發展。

基本20元 悠遊卡享8折

淡海輕軌票價也已在日前正式對外發布，基本票價20元，綠山線從紅樹林到崁頂站全線共7.3公里，單程票價最高25元，民眾持電子票證普通卡乘車享有8折優惠，轉乘公車與捷運亦皆享有雙向轉乘優惠，同時納入1280元公共運輸定期票使用範圍。

明年6月起淡海輕軌也將導入全國最多的9大行動支付工具，未來民眾搭乘輕軌只要用手機或穿戴式裝置感應或掃描QRcode就可以完成付款。

(中國時報)