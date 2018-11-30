桃議員堅守監督權 今審預算

桃園市議會29日舉行審查明年度總預算預備會議，國民黨市議員詹江村及劉茂群認為，應該由新議員來審查，不過遭到大多數議員反對，最後表決並未通過。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市議會將進行明年度總預算聯席審查，市議員詹江村在預備會議提案，認為這次是審查明年度預算，應該由即將上任的新議員來監督，僅劉茂群議員附議，不過卻遭到同黨的黃婉如及他黨等大多數議員反對，最後表決，議長邱奕勝裁示30日起審查。

提議新議員審查遭反對

明年度預算高達1159.98億元，市議會原訂9月開始聯席審查預算，不過民進黨團總召許清順認為預算金額龐大、機關繁多，需要時間研讀預算書，提出動議延到選舉完畢後再審查。

詹江村認為，本屆要審的預算為明年度的，應該由新任議員來審查，不然有損他們的監督權，「預算都已經定案了，如何執行他們的監督之責？對他們不公平」，不過他的提議除劉茂群議員附議，大部分議員都反對。

同黨的黃婉如卻不這麼認為，「這是我們的職權啊，為什麼不能監督？」她表示，她不信沒有連任的議員就會不盡責、不嚴格把關，認為應該還是要由本屆議員將預算審查完畢。

千億預算12/13完成三讀

明年度總預算案暨附屬單位預算從30日開始聯席審查，12月13日完成二、三讀，14日閉會，本屆有10人，包括國民黨、民進黨各有4名，無黨籍2名議員落馬，議員私下表示，並不會因為落選就放棄監督權，會將職權行使到最後一刻。

桃園市明年度歲出規模較今年度增加59億4362萬元，有27％為資本門支出，以建設居多，而教育科學文化支出占比最高、有38．64％，將投入市立美術館、圖書總館、流行音樂劇場、國民運動中心等建設。

(中國時報)

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