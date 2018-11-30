預算有限 燕捨鐵路選捷運

台中市長當選人盧秀燕（左起）拜訪前市長林柏榕，進行市政請益。（林欣儀攝）

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中國時報
陳世宗、林欣儀、、陳淑娥／台中報導

台中市長當選人盧秀燕宣布暫停「大台中山手線」計畫，被中央指「軌道計畫生變，會被歷史記上一筆」。她29日進行「請益之旅」時說，軌道建設包含捷運、火車與輕軌，會傾聽市民意見、用開放的心胸好好討論。

延續好政策 照顧市民優先

盧秀燕29日拜訪前台中市長胡志強、林柏榕及前台中縣長黃仲生時強調，沒說不蓋山手線，從年度預算上考量，山手線跟捷運相比非當務之急，台中市各項建設規畫都很重要，目前就是在有限資源中務實建設及發展台中。

盧秀燕說，原縣市區的建設，她都以「媽媽」的心情都會照顧，山手線下環線已在施作會繼續完成，好的施政一定延續、不夠的再加強，希望尋求最大共識，先做最有效益、市民最喜歡的。

盧秀燕認為，執政者應先了解民意，相信市府研考單位一直都有針對民意作調查，她也會尊重議會意見。外傳不做山手線將使得預算被收回，盧秀燕強調，前瞻計畫目前只「核定計畫」、非「核定經費」，既然錢都還沒確定，就沒有保不保得住的問題。

前瞻經費未定 無預算問題

胡志強表示，他當初提「三個環線、兩個公路、一條鐵路」，內環是74號快速道路，從豐原連接到清水，清水接到烏日全部連起來叫外環，因當時他是合併前的小台中市長，還欠台中市一個大環線。

林柏榕認為，市政建設是延續性的，但必須分輕重緩急，山手線花費昂貴又耗時，暫時不急。黃仲生說，目前台中市尚負債，市政建設要「量力而為」、一步一步來。海線市議員楊典忠表示，盧市長應多下鄉傾聽民意；否則未來海線地區大眾運輸建設令人擔憂！

(中國時報)

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