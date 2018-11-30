市長選戰黑馬 最強里長謝票

2018年11月30日 01:28 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

選戰落幕，龍崎區牛埔里長陳永和「跳級」選台南市長一舉拿下11萬7179票，得票數接近新科市長黃偉哲的3分之1，從不被當一回事到締造傳奇，如今政界不少人遊說他選立委，他說，參選市長旨在呼籲大家珍視土地、改變選舉文化，目的均已達成，「參選立委師出無名」，接下來，要當這塊土地永遠的志工，監督政府。

催票土法煉鋼 妻女當助手

陳永和選戰期間靠著土法煉鋼、開宣傳車跑遍37區，妻女是他最佳助手，3人自稱「三口組」，三口組投票後立刻飛到泰國。他說，選前民調零點幾趴，心想萬一票開得不好看很煎熬，不如出國，人在國外的他沒有第一時間關切得票數，當親友致電告知拿下11萬餘票，三口組當下擊掌歡呼。

陳永和女兒陳映樺是最佳助選員，沿街播放的廣播就出自她。她笑說，完全沒想到能拿下這麼高票，事實證明，「我們不砸大錢打一場乾淨選舉，還是可以感動人心，這場選戰看到台南人覺醒了，台灣還是有希望的！」

陳永和前日深夜透過臉書上傳一段2分鐘影片向支持鄉親表達感謝，「這是歷史的一刻，我留名大家也留名，雖然拿不回200萬元保證金，也無法領到150萬元每票30元選票補助金，但這350萬元是我人生中花得最有價值的一筆錢！」他說，雖然輸了但輸得很光榮，很有尊嚴，感謝大家一起創造台灣選舉的歷史一刻。

締造驚奇之旅 永遠的志工

締造驚奇之旅的他選完市長，也即將卸下里長身分，他不諱言，開始有人與他接洽，詢問是否有意選立委，勸進、遊說聲浪不少，但他反問，選立委目的是什麼？他直言，再選立委師出無名，「希望讓很多想選立委的人知道，你要自問為何要選立委？只想當立委還是想為社會做事。」

選戰中，他與市議員當選人許又仁和新任牛埔里長陳泰祥組成「南關線三劍客」，允諾要共同監督民意代表及政府施政，今天3人將召開選後第一場記者會，要求被龍崎兵工廠截段的南167道路打開大門，「還路於民」。

(中國時報)