搶搭韓流 愛情摩天輪推優惠

2018年11月30日 01:28 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

義大世界摩天輪搭配跨年煙火，令人目不暇給。（柯宗緯翻攝）

準高雄市長韓國瑜表示，眾所矚目的愛情摩天輪，有很多企業家有興趣，有人建議還可以做愛情纜車，愛情產業鏈一定要做起來，觀光必須與其他城市有差異性，他強調各種可能性都有，只要安全及環評無虞，市府又不花大錢前提下，建構起愛情產業鏈。

找出差異化拚觀光

「愛情摩天輪」雖然還沒有個譜，但話題居高不下，目前高雄已有3個摩天輪，夢時代是全台唯一可觀3景，消費滿額兩人同行一人半價；義大世界搭配跨年999秒煙火推VIP區；草衙道則祭出情侶打卡免費搭。

韓國瑜提出以愛河為主體，打造一系列愛情產業鏈，包括婚紗、珠寶、餐飲等。昨他強調，高雄觀光須找出差異化，除愛情摩天輪外，也有人提出愛情纜車構想，但須經環評及安全評估，如果能做，市府又不花錢最好，最好透過BOT方式進行。

3大業者順勢出擊

韓式「愛情摩天輪」尚停留想像階段，但高雄現有3大摩天輪也各具特色，近來吸引不少旅客搭乘，業者順勢出擊推出活動。

夢時代摩天輪繞一圈15分，可鳥瞰海景、山景、市景，營運11年來吸引逾500萬人搭乘。12月底前憑指定餐飲消費滿500元，可享摩天輪兩人同行一人半價。

今年跨年義大世界規畫近距離欣賞震撼煙火秀「摩天VIP觀賞區」，繞一圈18分，感受被浪漫繽紛煙火包圍，現場還有火舞表演、潮流DJ音樂饗宴及飲品，兩人同行2980元起，限量銷售。

大魯閣草衙道推「用愛轉動摩天輪」活動，即起至明年1月底，情侶身穿情侶裝在園區拍照打卡，上傳「鈴鹿賽道樂園粉絲專頁」，並Hashtag#來草衙道鈴鹿賽道樂園取暖趣、#愛情摩天輪免費搭等字眼，即可免費搭乘全台轉速最快、40秒的愛情摩天輪。

(中國時報)