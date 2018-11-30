採無閘門收費 手動按鈕開門

2018年11月30日 01:28 中國時報 高彥哲／新北報導

即將在年底試營運的淡海輕軌綠山線，採用無閘門收費方式，由於和現今北捷系統各站收費方式不同，讓人耳目一新同時也引發是否會造成「逃票」疑慮，對此新北市朱立倫表示，相信市民都非常守法，也很有榮譽觀念，無閘門收費方式「將來是一個進步的觀念」。

淡海輕軌票價日前正式發布，基本票價20元，單程票價最高25元，轉乘公車與捷運亦皆享有雙向轉乘優惠，同時納入1280元公共運輸定期票使用範圍，明年6月也將導入行動支付工具，民眾只要持手機或穿戴式裝置感應就可以完成付款。

淡海輕軌為開放式的簡易候車站，採用無閘門收費方式，意即民眾若上、下車忘記刷卡，仍可自由搭乘到輕軌各站，是否會養成民眾「逃票」風氣，朱立倫說，無閘門收費方式「將來是一個進步的觀念」，相信市民都非常守法，也很有榮譽觀念。

捷運局也補充，若有乘客出站忘記刷卡，系統在下一次會自動扣款，而輕軌試營運初期，在輕軌各站點也會派駐志工引導民眾，讓市民體驗輕軌快捷的便利。

另外，搭乘淡海輕軌停靠站後，上下車的乘客須於輕軌列車停妥時手動按鈕開門，對民眾來說也是種全新的體驗，新北捷運公司也表示，手動按鈕開門的設計能更有效達到節能減碳的效果，同時因應淡水冬季濕冷的氣候，減少車門開關次數也能避免冷風灌入。

新北捷運公司表示，同樣考量觸感舒適度，輕軌車廂座椅採用人造皮革，扶手也用毛邊設計，讓冬季乘車的乘客不會觸感冰冷，另也提供身心障礙民眾專屬座位，兼顧所有乘客需求。

(中國時報)