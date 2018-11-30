國際管樂節 國內團票房冷

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中國時報
廖素慧／嘉市報導

嘉義市政府舉辦國際管樂節27年，今年首度推行國內外樂團均售票，日本、韓國團票房熱，國內團票房冷，議員王美惠、張秀華29日質詢認為行銷不足，倉促實施，不利票房賣座，文化局長林青萍說未給同仁績效壓力，是為品牌活動創新。

王美惠表示，國際管樂節外國樂團如日本八王子高校管樂團，因有高知名度、大家熟悉，售票情形佳，但國內樂團售票不到1成，這是國際管樂節辦27年來首次對國內樂團售票，因票房成績低落，文化局各科長承受壓力大，出現反彈聲浪，若沒有完售，餘票要如何處理？

張秀華表示，國際管樂節活動行之多年，國內樂團第1次售票是美事，但售票不佳，應是行銷不夠，光靠科長或文化局員工去賣票是不夠的，若說要找各工商社團贊助買票，招待弱勢進場觀賞是良意，但應提前規畫、接洽，如台中花博的前置宣傳行銷早於大半年前已展開。

林青萍表示，國際管樂節舉辦27屆，該適度改變，改變的理念是推動「受益付費」，並讓演出團隊有「參與共榮」觀念，室內音樂會全面售票，確實稍嫌宣傳不足，她致歉，因而請科長們先推票，再透過不同方式宣傳。

林青萍說，國際管樂節活動官網、兩廳院網路售票系統可查詢場次，票價100、200、300、500等4種，請大家用購票支持表演團體，讓表演藝術工作者，能繼續走下去。

(中國時報)

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