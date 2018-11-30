高市正副議長 藍營囊中物

新科市長韓國瑜要求正副議長選舉一定是乾淨選舉，不要辜負選民的期待。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨取得高雄市議會半數席次，正副議長如囊中物，正副議長之爭已成國民黨家務事，議長目前定於一尊是前議長許崑源，副議長群雌爭相表態。身兼主委的新科市長韓國瑜則要求「乾淨選舉，不要辜負選民的期許」。

民進黨高雄市黨部主委趙文男的態度則是「議員自主」，他說，僅有25席，議長連任可能性太低，所以由議員自行決定。

國民黨女議員已有陸淑美、陳麗娜、李雅靜及李眉蓁4人表態要參選副議長，曾擔任高雄縣議會副議長，有7屆縣市議員資歷的陸淑美，獲白派王金平農會系統支持，地方政壇認為，基於縣市平衡，會獲得原縣區議員支持。

韓國瑜決戰三山最終場的岡山大造勢，白派大老蕭漢俊安排大進場兵分兩路，即是許崑源搭配陸淑美進場，強調是規畫中的正副議長。

完成5連霸的陳麗娜也是戰將型議員，嚴格監督市政，在環境及經濟議題著墨甚深，她認為應該以新氣象來回應選民期待。

連任3屆議員李眉蓁29日也宣布爭取參選副議，她表示，不屬於地方派系，也是其他政黨可接受人選，未來在議會可扮演和諧角色，緩衝與其他政黨可能造成的對立關係。

也有3屆議員資歷的李雅靜，問政風格犀利，她認為黨內中生代不能缺席，也表態參選副議長。

市議會66席，國民黨33席、民進黨25席、台聯1席、親民黨1席、時代力量2席、無黨籍2席、無黨團結聯盟2席，除時力與台聯外，無黨票如無意外都會支持許崑源。

(中國時報)

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