9連霸夢碎 謝彰文沉澱再出發

市議員謝彰文（右）是桃園市議會最資深的議員之一，無奈這次落敗，許多官員前來安慰她。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

選立委勸說聲浪不斷！連任8屆的市議員謝彰文因分票等因素，以41票飲恨，她29日仍到市議會參加最後一次預算審查議程，她說上次與第二名的黃敬平差13票，國民黨氣勢上揚，但氛圍是要讓提名4席全上，結果導致最穩的落選；另外，邱素芬、楊朝偉、許清順等人都到議會，雖然嘴巴不說，相較於當選者，還是顯得落寞。

「難過是當下一下下，我慢慢釋懷」，謝彰文表示，她從4年前就有感覺危機，過去從不分析選票的她，會講給支持者聽，以她跟同區黃敬平的票數來看，上次僅差13票，「差1票很可能就會落選」，她說這次投開票所增加，一來一往就差個幾10票，「不是就從當選頭變成落選？」

謝彰文說，32年的民代生涯，都可以出一本回憶錄了，她說還要再想想未來的方向，不少人勸進更上層樓參選立委，她表示，目前還沒想這麼多，另外，也有人建議她，再繼續進修。

而大溪區的楊朝偉也落敗，雖然臉上還是有笑容與大家打招呼，但還是顯得落寞；民進黨許清順、邱素芬還是很有風度的到議場來，「我們還是會持續監督市政」。

另外，無黨籍的山地原住民市議員當選人陳榮基因涉嫌賄選，被檢方查獲也坦承行賄，未來若當選無效官司定讞，落選頭的蘇志強將可遞補，她的太太王仙蓮則當選平地原住民市議員，將會出現首對夫妻檔議員。

(中國時報)

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