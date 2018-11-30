中山大學資安碩士班 全台首見

2018年11月30日 01:28 中國時報 曹明正／高雄報導

中山大學將於108學年度成立全台第1個資訊安全碩士班，即起開放報名。校方表示，資安碩士班的成立除了培育高階資安人才，也期待未來能結合學校的資訊安全研究中心，凝聚更多能量，推動台灣資安技術及產業的發展。

中山大學資訊工程學系主任蔣依吾指出，為呼應「資安即國安」的政府重要政策方向，資工系明年將增設「資訊安全碩士班」，目的在培育高階資訊安全領域人才，同時加速資安領域的發展並提供產官學所需的資安人員。

在此同時，中山已向中研院爭取成為資通安全研究與教學中心，除了前瞻研究，也著重實務系統的開發，以及國際與產業界的協同合作。資工系教授范俊逸所領導的實驗室也與日本明治大學進行3年期的台日雙邊合作。

全球資安事件頻傳，各界對資安議題越來越重視，我國政府也挹注相當多資源在這領域的發展。其中立法院今年5月更三讀通過《資通安全管理法》，不僅將資安管理法制化，也突顯資訊安全已成為現今各界不可或缺的一環。

中山資安碩士班畢業後出路可至科技公司擔任工程師，發揮專業成為業界專才，或者到學術研究機構從事研發。此外，資安領域也有許多相關證照，例如CEH及CISSP等，可提供學子考取，做為自身專業能力的證明。

(中國時報)