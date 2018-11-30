竹市正副議長選情 暗潮洶湧

2018年11月30日 01:28 中國時報 羅浚濱／竹市報導

五合一選舉落幕，縣市議會正副議長選舉接著登場，新竹縣國民黨議員席次過半，正副議長應可順利產生，新竹市國民黨在議會仍居最大黨，但正副議長選情詭譎，新竹地檢署已密切注意有否賄選情事。

新竹市國民黨市議員候選人搭全台掀起「韓流」的順風車，現任13名議員「全壘打」，並多了東區黃文政和香山區陳慶齡兩名新科議員，15席在議會穩居最大黨。

民進黨和無黨籍新民意聯盟議員原各有9席，選後各少3席，異軍突起的時代力量有3席，無黨2席及綠黨1席。時代力量3名新科議員表明正副議長選舉將「自己投自己」。

國民黨15席表面上看似占盡優勢，地方傳出曾任3屆議長的鄭成光，有意再度問鼎，搭配無黨彭昆耀做副議長，但不少國民黨議員私下說不會支持鄭，有的則說要看黨部如何協調。

新民意聯盟的副議長許修睿，廣結善緣，和多數國、民兩黨議員交好，很早就表態要更上一層樓，支持他當議長的國民黨議員不少，搭配余邦彥做副議長。民進黨則混沌未明。

由於新民意和民進黨各有6席，國民黨議員呈現分裂，誰能爭取更多藍軍議員支持是成敗關鍵，讓正副議長選情詭譎多變。一般預料，本屆正副議長選舉，第一輪得票不太可能過半，應會進入第二輪定輸贏。

新竹縣議會國民黨過半有18席，議長張鎮榮搭配王炳漢選副議長，一般均認可順利產生。

新竹地檢署主任檢察官林奕文指出，為端正選風，新竹縣市議會正副議長選舉，尤其是新竹市，檢方會密切注意，查察有否賄選情事。

(中國時報)