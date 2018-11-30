天文變桌遊 師生樂闖關

2018年11月30日 01:28 中國時報 曹婷婷／台南報導

多項教具極富特色與商機，吸引外縣市詢問想購買。（曹婷婷攝）

天文好難是許多小學生共同心聲。台南市教育局與南瀛天文館為國小學童量身訂做全台第一個系統性開發的天文特色課程，包括「星空運動會」、「阿波羅的波動拳」等有趣課程，預計明年7月前研發36套，現已完成27套並與7校試辦授課，未來將推廣到全國，目前已有不少外縣市學校想購買。

台南市擁有一座南瀛天文館，市府教育局思考如何把天文帶到學校、民眾生活，而不是被動等民眾上門，教育局長陳修平說，開發天文教具、教材，落實天文教育扎根，希望能循此目標提高學生學習天文的興趣，進而達到推廣天文教育目的。

南瀛天文館去年與鄰近二溪國小著手研發，目前已完成一、四、五年級課程設計與教材製作，其餘年級預計明年7月全部完成，未來將推展到全國，而且，多項教具極富特色，也將成為南瀛天文館開賣特色商品。

南瀛科學教育館館長何秋蓮指出，中央並未制訂天文相關教材，天文館率全國之先，依據國小課程設計教具，打破一般人認為天文知識艱澀深奧、無法與生活連結的刻板印象，藉由「玩中學」，翻轉學生對天文的既有觀念，透過動手操作、趣味遊戲體驗天文。

教育局29日在億載國小舉辦「玩轉天文」成果發表，邀請試辦天文特色課程的7所國小300多位師生透過闖關遊戲「星空運動會」、「星空動物園」、「月相好好玩」、「漫遊星空」、「星空大配對」、「金烏神射手」等天文遊戲，認識四季著名星座、月相、太陽黑子及行星探測器等各式天文知識。

五王國小五年級學生黃申綱說，每次上天文課都覺得好難，把天文變成遊戲，讓人感覺好玩、有趣，以後會開始期待上天文課。

(中國時報)