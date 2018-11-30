高市標售大坪頂商業精華地

2018年11月30日 01:28 中國時報 柯宗緯／高雄報導

高市地政局今年第4季開發區土地標售，12月19日開標，總計13標16筆建地、總底價逾23億元。其中，大坪頂1號商業區精華地，緊鄰將完工的少康營區公園，堪稱該區段黃金標地，可望吸引投資人目光。

地政局長黃進雄指出，大坪頂1號道路區段徵收區因開闢「莿蔥腳溼地公園」，居住環境佳，吸引投資人進駐，前幾季推出土地標售創下亮眼標脫成績。

他說，近期市府又在附近積極開闢第89期公辦市地重劃區，完成後將與本區形成共同生活圈，區內少康營區公園，面積達10公頃，完成後將是小港區第2個大型公園綠地。

他提到，第4季推出1標4筆商業區土地，合計面積約1880坪，位於高松路上雙面臨路，面積大易規畫，近太平國小及莿蔥腳溼地公園，距離將完工少康營區公園僅約300公尺，是本區黃金標的，請投資人務必把握。

他也提及，中都重劃區與美術館特區僅有一河之隔，並與農16特區連成一片，堪稱高雄市最大優質住宅聚落，本季推出1筆住四用地，面積約400坪，臨九如三路面對中庸公園，形狀方整具備休閒住宅及商業優勢，投資人不容錯過。

另外，地政局代國防部政治作戰局標售1筆住四國有土地，面積約824坪，三面臨路直接面對榕樹公園，近中都溼地公園，具休閒要件及優良視野景觀，預料將成建商搶手標的。

(中國時報)