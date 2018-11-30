休假被傳去職 蔡壁如不在意

2018年11月30日 01:28 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲驚險連任，外界也關注小內閣人事是否有變化？不過，柯心腹、市府顧問蔡壁如卻被爆選後去職，讓府內鬥爭又浮上檯面，雖然柯僅表示，「她是很想走」，但其實28日下午蔡壁如早已悄悄前往台大為柯文哲和自己完成借調手續，離職說不攻自破。而對自己頻遭人放話，蔡壁如也表示，「被修理時我也沒出來說明過，這些都不是我在意的事。」

柯才險勝 北市府就爆內鬥

外傳蔡壁如選後也將去職，甚至有人因她言行多有爭議，希望「勸退」她。柯文哲29日被問到此事時僅說，「她是很想走」，正常人來這種奇奇怪怪的環境，她也很痛苦。但一名親柯北市府官員也直言，「柯文哲需要蔡壁如」，蔡不可能離開。

據了解，蔡壁如28日已到台大處理好柯和自己的借調手續，下午返回府內還和選舉時競辦發言人蔡峻維等工作團隊見面，除代替柯文哲慰勞大家，也難免回憶選舉時的甘苦，尤其談到差點讓柯落選的1500元的重陽禮金。不過，蔡也透露，從台大回市府途中，在公車上還碰到一名老人告訴她，這次選舉自己是支持柯文哲，除讓她覺得感動外，也認為未來4年更應該對這些長輩加倍照顧，證明柯的老人政策是有遠見的。

與會的幕僚說，當時蔡壁如就有說自己12月起要請1個月的假出國，好好休息、充電後再回來，沒想到隔天就傳出「去職」的消息。這名幕僚也說，競選團隊被柯說是「史上最弱」，最後就是靠蔡壁如帶著活動團隊積極掃街、掃市場和辦活動，遇到抗議取消重陽敬老禮金的民眾，還自己跳出來負責安撫，擔任「陳情組」，甚至最後選舉期間因韓流影響，柯文哲媒體曝光量大減，她還在採訪現場拜託記者一定要報導柯的新聞。這些團隊和柯文哲其實都看在眼裡。

4年無休 陳情組組長累了

蔡壁如昨受訪時表示，這4年她都沒休假，市長就建議她先休假，她也想，「出國旅遊一下，回家跟我媽媽撒嬌一下！」蔡也直言，外界說市府人事內鬥或她被勸退等傳言都不會影響情緒，自己也不在意，只是柯選上連任了，是不是有更適合的人（擔任幕僚）？

另外，原本民政局長藍世聰曾表態只做1任，但經過幾日低調沉潛，他昨天受訪時鬆口，會留在民政局同個位置繼續工作。

(中國時報)