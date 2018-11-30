侯推山海觀光 照顧好偏鄉

侯友宜至瑞芳參加感恩餐會，民眾熱烈歡迎。（李怡萱攝）

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中國時報
、高彥哲／新北報導

新北市長當選人侯友宜29日前往淡水、瑞芳舉辦感恩茶會，對於未來市府小內閣人選，侯表示尚未完成，「定案一定會跟大家報告」；他也強調，照顧好偏鄉是市長的責任，將會加強發展讓旅客願意來觀光，永續經營。

在地就業不必到北市

侯友宜在淡水感恩茶會中表示，淡海輕軌第一期即將通車，未來八里輕軌要陸續規畫，淡海輕軌未來會將人潮帶進淡水，因此海洋休閒觀光策略結合淡水遊艇碼頭，帶動海上產業，讓淡水人在地就業，不見得要到台北市上班，是未來重要的方向。

侯友宜也針對小內閣人選表示，人事規畫並沒有整個完成，定案一定會跟大家報告。

侯友宜下午在瑞芳感恩茶會中指出，「照顧好偏鄉是市長的責任！」東北角四區觀光資源豐富，未來青春山海線、觀光結合有機農業、海洋資源等政見都會一一兌現，加強發展讓旅客願意來觀光，永續經營。

「做不好要鞭策我」

「做不好要提醒我、鞭策我！」侯友宜表示，政府停止興建深澳燃煤電廠，歸功於人民站出來反對的力量，未來這股力量仍要結合一起，才能同時帶動經濟與觀光產業，票開越高責任越大，做得好才對得起新北的市民。

侯友宜說，淡水延伸至三貂角、富貴角一帶坐擁北海岸獨特美景，若是將山海景點串聯，就能打造北台灣最美山海觀光線。另外，深澳有地質公園、酋長岩、象鼻岩，海底生態是一大亮點，將會是觀光路線不可或缺的一塊。

(中國時報)

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