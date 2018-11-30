進擊的公園 景觀改造啟動

2018年11月30日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府以「前瞻基礎建設─城鎮之心政策引導型計畫」提案為核心概念，推動「進擊的公園」景觀改善計畫正式啟動，市府29日舉行竹蓮市場旁的「頂竹圍公園公共地景改造工程」動工典禮，將升級公園綠地，讓城市綠美化進一步由市中心向外延伸。

市長林智堅表示，市府提出「進擊的公園」景觀改善計畫，切合「前瞻城鎮之心政策引導型計畫」提升公園綠地服務設施、賦予舊市區再生風貌、整合地方自然人文特色等目標。

頂竹圍公園動工

「進擊的公園」將推動包括動工的頂竹圍公園以及關新、南大、大庄、香山、那魯灣、朝山社區公園等8座公園景觀改善等相關計畫，共升級4.8公頃綠地，讓城市綠美化自市中心進一步向城市外圍延伸，讓樹林草地作市民好鄰居。

綠化率增近3成

副市長沈慧虹指出，頂竹圍公園的改造工程皆須秉持安全、共融式，務必讓大人小孩都能安心的使用，也期盼工程能盡速完工，提供孩子共融式遊具及老人家的無障礙設備，提供社區民眾更優質的休憩場所。

城銷處長顏章聖表示，頂竹圍公園綠化率將由39％升至63％，周邊人行道凹凸不平、公園內鋪面高低差或過陡也會改善，另將增無障礙入口及動線、設置鳥巢盪鞦韆、共融式轉盤遊具、碎石沙坑、翹翹板、搖搖馬等兒童遊具與老人體健區，還有大草皮及休憩座椅，打造友善共融公園。

(中國時報)