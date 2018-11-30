中港三井Outlet試營運 湧人潮

2018年11月30日 01:28 中國時報 陳淑娥、陳世宗／台中報導

三井OUTLET PARK台中港29日試營運，開門時間適逢用餐，美食區湧入大批人潮。（陳淑娥攝）

三井OUTLET PARK台中港將於12月12日正式開幕，歷經2年多規畫與興建，29日搶先試營運，一開門即湧入人潮，美食街大排長龍，大型海港景觀摩天輪也吸引遊客搭乘；立法院副院長蔡其昌參觀時說，未來台中港夜晚不再是黑漆漆，期望三井投資案發揮磁吸效應，帶動地方就業機會。

蔡其昌稱港區不再漆黑

蔡其昌指出，台中港自開港以來有港無市，台中港沿海居民都很期待台中港有重大投資案，讓生活機能提升、商業活動興盛，三井Outlet投資案一定能帶動地方發展，並發揮磁吸效應。他也期許新上任盧秀燕市長，不要忘了海線發展，不要邊緣化。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，遊客從三井OUTLET PARK台中港外圍就能看到摩天輪，這是一個新的地標，剛好坐落在海港邊，OUTLET融入許多的海港元素；摩天輪有36台車廂，高度60米，風速測試也非常的嚴謹。

經發局指出，三井OUTLET PARK台中港約可提供至少2000個就業機會，並持續與市府合作徵才，營運後預估平日每天可吸引1萬5000人次、假日2萬8000人次的觀光人潮，對帶動海線觀光發展有極大助益。

磁吸效應帶動海線觀光

市長林佳龍在臉書貼文對此表示感動！他說，三井投資案再搭配社會住宅、公共建設提升，一定能吸引更多投資進入海線，海線的翻轉與崛起勢不可擋，相信台中，繼續加油，很多網友也紛紛留言感謝林佳龍的政績。

(中國時報)