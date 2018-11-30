13年不斷 仁德農會銅板傳愛

仁德區農會家政班婆婆媽媽響應北台南家扶寒冬送暖，13年零錢傳愛金額逾130萬元，成功挑戰全省第1個捐款逾百萬的愛心農會。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

1元積沙成塔，堆疊逾130萬元愛心捐款！13年來，台南市仁德區農會家政班婆婆媽媽響應北台南家扶中心寒冬送暖活動，透過認養愛心竹筒，1元1元慢慢存，堆疊出一座金銀山，今年共存滿23支竹筒加上婆婆媽媽捐獻40包紅包，合計17萬8829元，累計13年零錢傳愛逾130萬元，更是全台第1個捐款逾百萬的愛心農會。

累積捐款130萬元

仁德區農會總幹事曾佳哲表示，家政班成員從2006年開始認養「竹筒愛心撲滿」，歷經13年行善始終不間斷，充分發揮銅板傳愛、積沙成塔的精神，昨天剖竹筒清點金額，曾佳哲亦率先捐贈1萬元紅包，並允諾將繼續鼓勵親友響應家扶關懷弱勢送暖計畫。

北台南家扶主任莊淑惠表示，一件事持續一做長達13年不間斷，實在不易，對於仁德區農會及家政班成員的善舉，感佩不已。莊淑惠說，今年可能受選舉熱影響，關注社福區塊的人明顯變少，北台南家扶籌募歲末冬暖活動12月9日登場，籌措經費遭遇史上最大困境。

碰上選舉募款困難

她說，歲末冬暖活動預計籌措200多萬元經費，眼看活動倒數1周，昨天之前短缺仍高達90萬元，正擔心開天窗，經與仁德農會溝通，剖竹筒回娘家經費適時挹注，無疑是一場及時雨。莊淑惠說，以往活動半個月前經費就全部到位，今年碰上選舉跟年金改革，募款之難，前所未見。

莊淑惠說，目前北台南家扶中心扶助戶約1100戶，逐年成長，今年景氣冷、選舉熱等多重因素，加劇募款難度，呼籲社會大眾參與家扶寒冬送暖，活動內容包括發放助學金、送弱勢家庭棉被及民生物資。

(中國時報)

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