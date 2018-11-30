台東炸寒單 天后宮點頭協辦

2018年11月30日 01:28 中國時報 楊漢聲／台東報導

9合1選舉高票當選的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴及台東市長張國洲，29日到台東天后宮參拜還願，另外還就元宵遶境問題進行討論，天后宮首肯協助承辦，縣府及市公所也將全力協助讓文化傳承不中斷。

台東元宵遶境及炮炸寒單是台東傳統文化，迄今已有超過1甲子的歷史，但近年來卻因鞭炮噪音及打架滋事問題讓承辦單位頭痛不已，甚至沒有單位願意接手承辦，一度面臨中斷的危機。

饒慶鈴協調遊戲規則

張國洲表示，他與未來的縣長饒慶鈴都相當關心元宵遶境，這次到天后宮除了參拜外，也跟廟方討論元宵遶境相關事項，會將元宵遶境遊戲規則訂立完善，進一步擴大舉辦遶境，天后宮方面也承諾會協助來承辦。

在台灣，元宵節有3大活動：北天燈、南蜂炮、東寒單，饒慶鈴說，這幾個活動都不只是活動而已，它是傳承了數百年、包含著深厚的歷史、文化與人們的共同記憶。而活動期間，更是吸引來自世界各地無數的觀光客，人潮就是錢潮，經濟效應可觀。

減少汙染朝祈福轉向

饒慶鈴特別強調，她也不喜歡放鞭炮造成的噪音和汙染，所以在選舉掃街時以自身做起，拋磚引玉，呼籲民眾以「揮手取代鞭炮」歡迎。未來接手縣政，一定會繼續支持台東的遶境祈福傳統，邀請不同的宗教信仰，漸漸朝減少噪音與汙染、加強以「祈福」為主題的方向，把活動辦得更好。

(中國時報)