姜阿新洋樓修復 金質獎肯定

2018年11月30日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣定古蹟北埔姜阿新洋樓修復再利用工程月初竣工，讓洋樓風華再現，代表新竹縣參選公共工程委員會第18屆公共工程金質獎，獲得建築類優等獎的佳績，是新竹縣所辦理的公共工程首次得到金質獎肯定，同時樹立私有文化資產公共化的成功典範。

在客委會補助以及在中央、地方及家屬共同合作下，姜阿新洋樓修復再利用工程經過1年半的努力，讓洋樓風華再現。新竹縣長邱鏡淳說，這次得到公共工程委員會的肯定，鼓舞縣府工程團隊，繼續努力追求高水準的工程品質。

姜阿新洋樓修復工程去年3月開工，今年8月底完工，本次得獎包含主辦單位新竹縣政府文化局、設計單位薛琴建築師事務所、監造單位承熙建築師事務所、承商道行營造有限公司。

文化局長張宜真表示，洋樓修復再利用工程包含硬體修復及軟體的再利用展示，在工程中發現樓板鋼筋鏽蝕嚴重，也特別加上結構補強的工法，加強結構強度，又不影響整體風貌，團隊也特別在屋瓦抗風能力上花心思，提出抗風勾的工法，解決新竹強風可能產生的問題。

姜阿新洋樓展現北埔姜家歷史、姜阿新先生生平事蹟、北埔茶業發展史、永光公司歷史、代代相傳的客家文化故事的絕佳舞台，也是台3線上別具發展潛力的文化亮點。

(中國時報)