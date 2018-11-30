建國眷村微居住 重溫幸福過往

建國眷村文化祭「微居住」，幼兒園小朋友彩繪木片飛機，象徵建國眷村即將起飛。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣虎尾鎮「建國眷村文化祭」29日在建國1村活動中心舉辦開幕儀式，今年以「微居住」為主軸，規畫9天重溫眷村生活的系列活動，邀請全國民眾到虎尾鎮一起展開找尋眷村之旅，體驗眷村的人文歷史、生活記憶及美食品嘗。

「建國眷村文化祭」開幕式由文化處長林孟儀、虎尾鎮長林文彬、建國眷村再造協會理事長魯紜湘等人共同主持，首先由虎尾科技大學休閒遊憩系學生演出眷村故事短劇，隨後幼兒園小朋友彩繪木片飛機，象徵建國眷村即將起飛。

林孟儀表示，建國眷村在2015年獲登錄為文化聚落，並爭取文化部補助1億元經費執行「再造歷史現場專案計畫」，進行眷村景觀的修復再造，第1期工程已經動工。縣府並結合虎科大、眷村再造協會等民間力量，持續在此舉辦相關活動，讓眷村文化持續活化、保溫。

活動執行單位自然生活工坊執行長劉志謙說，此次活動命名為「微居住」，強調現階段雖然無法在此居住，但藉由活動、工作坊的舉辦，以緩慢的步調進駐，找回過去眷戶生活情景。

文化處指出，文化祭將於12月1日至12月9日登場，邀請荒野保護協會古國順老師、台南優雅農夫執行長黃鼎堯，以及鑽研虎尾空軍基地變遷的李家麟老師、雲林山線社大葉紋穗老師，以實作體驗帶給眷村不同元素、激盪更多火花。

(中國時報)

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