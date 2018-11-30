屏東政壇小鮮肉 30歲露光芒

2018年11月30日 01:28 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

這次選舉最年輕縣議員當選人是30歲國民黨籍陳揚。（潘建志攝）

九合一大選結束，屏東縣順利選出1名縣長、33名鄉鎮市長、55名縣議員、334名鄉鎮市民代表、461名村里長。各級政治人物的平均年齡均為50多歲，連任者均多於新當選者；整體來說女性當選人比例不高，33名鄉鎮市長更只有2名女性。

新當選縣議員中35人連任、20人新任；男36人、女19人，女性占1/3強；平均年齡53.38歲，最年輕為30歲第1選區國民黨籍陳揚，最年長為第4選區69歲民進黨籍何輝能。學歷碩士15人、大學17人，合計占整體近6成。

新當選鄉鎮市長中18人連任、15名新任；33人中僅2名女性，比例非常低，顯然屏東女性參政仍有提升空間。平均年齡52.15歲，有3名7年級生鄉長當選，最年輕為32歲枋寮鄉陳亞麟，里港鄉徐國銘及琉球鄉陳國在均為36歲，3人為屏東政壇增添年輕氣息；最年長為66歲萬丹鄉長劉昭相。

新當選鄉鎮市民代表中211人連任、123人新任；男257人、女77人，女性比例不高，只占2成3；平均年齡55.26歲；學歷以高中143人最多。新當選村里長中286人連任、175人新任；男388人、女73人，女性只占約1成6；學歷以高中199人最多。

(中國時報)