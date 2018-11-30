債務預警黑名單 獨留新竹縣

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中國時報
／台北報導

地方政府全力衝「還債」，據財政部統計，去年6都和縣市政府負債金額雙雙降低，縣市政府更連兩年減少，不過，從2014年起因債務比率達到預警標準，被列入「強度管理名單」的新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣和屏東縣等5縣市，包括南投縣等4縣減債效率皆優於債務改善計畫，獨留新竹縣持續「強度管理」。

不過國庫署緩頰說，新竹縣雖未離開「觀察名單」，但換債金額高於行政院核定數；南投縣在脫離預警名單後，仍「自發性」要求財政部加強管理，足見對債務問題的重視與付出。

國庫署公告2017年度各級政府公債審定決算數統計，在一年以上的長期債務未償餘額方面，6都總計6975億元，債務比率4.18％，比前一年度減少0.24％；縣市政府合計1558億元，較上年度降低0.06％。

其中屬於「債務超限」、受到「超強度管理」的有宜蘭縣與苗栗縣，國庫署指出，原本宜蘭縣預計在2021年才會低於債務超限標準，不過因為宜蘭縣自2011年1月至今年10月底止，已經還了33.97億元，長債比率低於50%，結算今年成績後，就可以離開超強度管理之列。雖然僅剩苗栗縣債務超限，國庫署透露，由於持續依照改善計畫還債，表定2031年就能「畢業」。

國庫署表示，除地方還債表現優異，因近年經濟成長表現佳，稅收實徵數皆大於預算數，中央債務比率也可望達「連6降」。

(中國時報)

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