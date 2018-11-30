耶誕許願樹 吳郭魚認領60張單車卡

2018年11月30日 04:12 中國時報 廖素慧／嘉市報導

歲末寒冬溢暖流，嘉義耐斯王子大飯店的耶誕樹掛滿450名弱勢孩童的心願卡，寫著他們需要的禮物，短短1周被認領一空；台灣世界展望會29日在嘉義秀泰生活廣場為海外弱勢孩童提出耶誕節禮物袋，期待善心人送禮物把袋子裝滿愛及溫暖。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處為國外弱勢孩童尋找認養人，弱勢孩子期待收到愛的禮物，中醫師卓青峰20年前曾資助與女兒同齡的波士尼亞女童，後來工作忙碌而中斷，今年6月起他再次加入資助人行列，認養非洲尼日1名小男童，收到小男孩寄來的圖畫，有說不出的感動及開心。

在壽險公司當主管的蕭國年也出身清寒家庭，脫貧逆轉人生後，他希望能幫助弱勢孩子實現耶誕節的心願，捐款10萬元，協助柬埔寨社區建置水井、幫助尼泊爾弱勢家庭。

耐斯王子大飯店的愛心送暖活動「聖誕心願卡」邁入第12年，17日認領起跑，飯店率先捐出身體乳、礦泉水等物資，獲得官方及民間熱烈響應，今年心願卡450張，是歷年新高，短短1周內已全數認領一空。

飯店企畫行銷部副理王鈺淳說，有位善心人士「吳郭魚先生」，每年都會認領送禮物，今年認領了60多張想要腳踏車的心願卡，還有1位善心人士認領了40多張鞋子禮物心願卡。

飯店總經理曾慶欑認領了2張心願卡，實現孩子想與家人共饗耶誕大餐的夢想，鈺通飯店董事長黃國芳、日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹等人跟進認領。

(中國時報)