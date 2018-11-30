導航機器人執行腦手術 全球首例

2018年11月30日 01:28 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

過去醫生執行腦室引流手術，要手動扎針至腦室才能將腦積水引出，往往會面臨扎錯或位置太深太淺，時間又長，花蓮慈濟醫院和生物科技公司合作研發「腦部手術導航機器人NaoTrac」，由醫師事先規畫好「進入腦」的路徑後，再由機器人執行置入導管，只花30秒就能精準完成扎針，本月7日更成功為一名患者完成手術首例。

生策會第二屆台灣醫療科技展昨天在南港展覽館盛大開展，包含台大、長庚、北醫、三軍總醫院、花蓮慈濟醫院、國泰醫院以及農業科技、生技製藥公司等等超過上百個攤位展出。

由鈦準生物科技研發的「自動導航式」機器人，結合花蓮慈濟醫院神經醫學科學中心團隊，研發出有別於達文西機器人的「遙控式」機器人，而是由醫師先規畫好手術路徑後，在醫師監控下，由機器人完成器械的置入。

本月7日，由神經外科專長的慈濟醫院院長林欣榮親自操作機器人，為一名患者進行執行腦室引流手術，創下由導航機器人為人腦開刀的首例，接下來還安排了九名患者將接受同樣的手術。

林欣榮指出，腦出血、積水或是感染食就需要腦室引流手術，過去常常面臨光是扎針就要花上30分鐘以上，且位置不一定精準，現透過導航，只要30秒就能完成，不僅減輕醫生負擔，更能減少患者腦傷風險。

目前醫院也將進一步開發用於巴金森氏患者，林欣榮表示，患者需要在腦部植入晶片，過去傳統手術誤差約在0.2公分，未來透過導航醫器人，誤差只剩0.02公分，且手術時間更能從原本6到8小時縮短到30分鐘。

林欣榮表示，過去全球首創的高階醫材研發，都是矽谷或以色列領先，NaoTrac手術導航機器人則是由15位台灣土生土長的本土工程師，加上台灣臨床醫療人員的經驗共同開發，證明了台灣在醫療與醫材領域的實力。

(中國時報)