給工作 香港信和集團主席訪韓國瑜

前台中市長胡志強29日陪同香港信和集團主席黃志祥拜訪準高雄市長韓國瑜,並在臉書透露,海外友人非常欣賞韓國瑜,特別託安排見面,「He said he needs jobs, I give him jobs!」韓國瑜聽了說:「We need more than jobs!」

胡志強臉書說,「看到韓國瑜一當選,我海外的華人朋友馬上致電給我,表示非常欣賞韓國瑜,他說要讓高雄發財,要發展經濟」。拜託我安排與韓國瑜市長碰面「我的朋友跟我電話裡說:He said he needs jobs, I give him jobs!韓國瑜說:We need more than jobs!」

陪同見面的國民黨市議員黃柏霖表示,黃志祥看見韓國瑜當選高雄市長的報導,感動也支持韓的理念,於是主動透過胡志強安排見面。

黃柏霖說,香港信和集團在新加坡、香港有許多物業,黃志祥更是熱心公益的企業家,韓國瑜向黃志祥請託,希望「農漁產品貨賣出去」,而黃也表達在高雄投資意願。

與會的議員陳麗娜表示,胡志強原本希望黃志祥投資台中,但因「韓流」轟動華人世界而名要到高雄投資;胡志強還說,大陸、港澳、東南亞等地財團、工商鉅子,都希望他能協助韓國瑜見面,並考察高雄投資環境。

