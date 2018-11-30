給工作 香港信和集團主席訪韓國瑜

前台中市長胡志強（右五）陪同香港信和集團主席黃志祥（左六），拜訪準高雄市長韓國瑜。（李義攝）

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中國時報
李義／高雄報導

前台中市長胡志強29日陪同香港信和集團主席黃志祥拜訪準高雄市長韓國瑜，並在臉書透露，海外友人非常欣賞韓國瑜，特別託安排見面，「He said he needs jobs, I give him jobs！」韓國瑜聽了說：「We need more than jobs！」

胡志強臉書說，「看到韓國瑜一當選，我海外的華人朋友馬上致電給我，表示非常欣賞韓國瑜，他說要讓高雄發財，要發展經濟」。拜託我安排與韓國瑜市長碰面「我的朋友跟我電話裡說：He said he needs jobs, I give him jobs！韓國瑜說：We need more than jobs！」

陪同見面的國民黨市議員黃柏霖表示，黃志祥看見韓國瑜當選高雄市長的報導，感動也支持韓的理念，於是主動透過胡志強安排見面。

黃柏霖說，香港信和集團在新加坡、香港有許多物業，黃志祥更是熱心公益的企業家，韓國瑜向黃志祥請託，希望「農漁產品貨賣出去」，而黃也表達在高雄投資意願。

與會的議員陳麗娜表示，胡志強原本希望黃志祥投資台中，但因「韓流」轟動華人世界而名要到高雄投資；胡志強還說，大陸、港澳、東南亞等地財團、工商鉅子，都希望他能協助韓國瑜見面，並考察高雄投資環境。

(中國時報)

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