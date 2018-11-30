2018年11月30日 04:11 中國時報 劉心月

北農總經理吳音寧終於「被下台」，希望她能體會「大限來時各自飛」的道理，政治本來就是最現實的場域，在蔡英文總統必須全力自保的此時此刻，確實已沒有太多心力可以顧及吳音寧。

簡言之，相對於民進黨正在進行的內鬥風雨、相對於民進黨2020可能出現的風雲變色，吳音寧的去留，實在是一件小事。就她個人而言，她疏於觀風測向，沒有在第一時間向行政院長賴清德等做出負荊請罪的樣子，而是擺出負隅頑抗的姿態，就注定了會以如此狼狽的身影下台。

大家都知道風向變了，吳音寧會天真到看不出來嗎？或許她想用最後的堅持力守僅存的尊嚴，那麼，被北農董事會解職，也算是求仁得仁了。

畢竟面對自己的看不懂財務報表等等，吳音寧從來沒有表現出一絲一毫的悔意，當然也就沒有任何一絲一毫的歉意；甚至在民進黨因為敗選而哀鴻遍野時，她還是如此自反而縮，長官也只能打開天窗說亮話，直接叫她走人了。

在內心深處，吳音寧還可以自圓其說，錯的是那些用謊言攻擊她的人。而她一直是那麼兢兢業業，把水果賣到帛琉，為台灣農業做了那麼多、那麼多啊！然而，一個北農總經理做到農民不爽、盤商不服、農會不甩的程度，也實在少見。吳音寧是個有才華的文青、一個充滿正義感的社運人士、一個報導文學作家，但是，她是否適合做一個需要與各種利益團體周旋的經理人？老實說，答案十分明顯。只可惜她沒有自知之明，提拔她的人，則沒有良心。

殘忍的是，民進黨裡那些反應迅速的人，早已想好藉著踩踏吳音寧來墊高自己，以避開民意洪流的沖刷。例如早早放話「吳音寧已經完成階段性任務」的農委會主委林聰賢，甚至連昔日農陣老友、農委會副主委陳吉仲，都已提前表態「讓音寧離開這個位置」，更別說那些躲在暗處放話「吳音寧是民進黨敗選頭號戰犯」的人，等著看吳音寧笑話、要她下台的人太多了。

吳音寧如果對民進黨的選情有影響，也僅僅是個象徵。她的出線與存在，具體而微呈現出全面執政的民進黨用人有多麼任性、多麼傲慢；胡作非為的是民進黨的高層，是那些「噁心的大人們」。因此，拿吳音寧來祭旗、要她扛起民進黨敗選的責任，不但荒謬，更是可惡。

如果花媽陳菊可以穩如泰山、賴清德可以文風不動、吳宏謀可以輕騎過關…，以至於若干敗選的人可能陸續入閣，吳音寧卻必須為敗選下台，那證明民進黨就是烏合之眾、就是個痞子政黨，無品無格，怯於面對問題、集體逃避責任。

吳音寧是該下台，但不是作為民進黨敗選的戰犯，而是不稱職的北農總經理。吳音寧在她的詩集《危崖有花》裡有首動人的詩〈我是知道的〉，寫著「自己一個人，蹲在暮色中／盯住熊熊烈焰，迎面燎原。」把整個江湖丟給吳音寧一個人，殘忍的是民進黨的高層，他們合作拱出一個錯判形勢、踉蹌蒙羞的吳音寧；然而，從早該下台的6月留到現在，被凌遲的何止是吳音寧？更是廣大生計被耽誤的農民。

（作者為作家）

(中國時報)