是民進黨沒有跟上民意

2018年11月30日 04:11 中國時報 胡幼偉

民進黨敗選後，各方檢討批判聲音不斷，大家尤其特別注意的是執政團隊最高領導人蔡英文的說法。

雖然選後兩天，她曾在臉書上表示，真正該改變的是她自己；但是，綜合蔡在選後至今的所有公開發言，可以清楚看出，至少她個人並不認為，民進黨以「改革」為總攬名稱的基本政策路線，需要做根本性的變革。

蔡英文強調，國家正走在正確的軌道上，改革的方向要繼續堅定地走下去，敗選，只肇因於在改革道路上，遇到一些「荊棘」，或是對改革的宣傳還不夠，以及頂多再加上，對改革對象的安撫不足。敗選之夜，民進黨祕書長也認為，民進黨的慘敗只是競選策略錯誤而已。

其實對民眾而言，蔡英文怎麼說，已經不那麼重要。反正，仍支持民進黨的人，敗選後不想再聽更多洩氣的話；這次已經用選票對民進黨基本路線投票否決的人，則是透過口語或網路傳播達成共識，下次總統及立委選舉時，要再次用選票教訓民進黨。

至於民進黨上上下下，雖然在選後互相批評聲不斷，但可怪的是，至今，卻竟然無一人敢戳穿國王新衣的謊言。民進黨的大小政客就是不敢指出，民進黨再不改變反中台獨、不接受九二共識的基本路線，恐將再無執政機會的嚴重問題。而這才是這次選舉對民進黨的最大啟示。

說來諷刺，大家都覺得國民黨十分老派、食古不化，但卻忘了，歷史顯示，從兩蔣時代至今，國民黨的兩岸政策已歷經反攻大陸、三不政策、三民主義統一中國、國統綱領、開放兩岸交流，到至今九二共識、一中各表的多次彈性調整。

反觀民進黨，過去雖曾針對台獨基本路線有過黨內辯論或黨綱的修正，但當對岸的發展勢頭愈益上揚，對台灣而言的市場價值，以及可為台灣帶來的觀光收入日益升高後，民進黨卻完全失去彈性，以堅拒九二共識、聯美制中的基本路線，把維護台灣主權和拒絕大陸惠台利益，操做成一種要民眾都投入的零和選擇。

問題是，這樣的操作，既影響台灣民眾的實際利益，也不符合馬政府時代，台灣主權既未受損，兩岸互動又能讓台灣人賺錢的生活經驗。所以，這次的選舉結果，與其說是民眾想要一個全新的未來，不如說是想要回到那個兩岸政策保持靈活彈性的時代。

而這也才是民進黨在選後最需要做決定的事情。要不要改變兩岸政策的基本路線，要不要讓兩岸政策成為有彈性、可因應時勢調整的政策，還是要咬死現行路線的正確性，是民進黨職業政客要思考的問題。如果這已成為黨內教條式的禁忌話題，連選連敗已可預見。

所以，不是民進黨的改革，民眾沒有跟上，而是民進黨沒有跟上民眾靈活彈性的思維！但民眾已不在乎了，民進黨會在乎嗎？（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)