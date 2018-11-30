2018年11月30日 04:11 中國時報 張宇韶

面對九合一地方選舉的重大挫敗，以及隨即而來的2020大選，民進黨當務之急就是進行「球隊重建」的工程。

此一工程任務艱辛，因為此次選舉結果來自於民眾「教訓民進黨」集體意志的展現，即便民進黨的核心論述與群眾的基礎仍在，但目前台灣的政治時空與政經典範似已撥回2008年的原點，意味著蔡英文總統高舉的進步價值與改革方式，全然不敵九二共識與經濟工具理性的選擇，如果沒有積極的反省與政策調整，2020年的總統與立委選舉恐不樂觀。

關於敗選責任的檢討，蔡英文雖然依循慣例第一時間辭去黨主席，並宣布啟動各項黨務改革的作為，相較於未來有感政策的提出，人事安排則是關鍵所在，因為直接牽動未來選戰的布局以及社會期待，特別是時間因素對於民進黨而言已經萬般緊迫。陳菊與賴清德留任祕書長與閣揆，意味兩人仍執行蔡英文的政治協調與施政方向，維繫蔡英文總統的連任之路顯然是主要考量，「沒有震盪療法，沒有世代交替，穩定壓倒一切」的思維與人事安排，是否符合民意與輿論的期待，有待觀察。

陳菊如何在府院黨團的溝通中展現溝通技巧，使民進黨的政治效能有效運轉，則是祕書長的重責大任。因此，如何從新潮流的派系領袖，轉換成為民進黨政府內部的中立協調者，是陳菊必須昇華的自我認知。另一方面，賴清德是否能夠獲得充分授權，擁有更多自主性，得以進行內閣大幅改組並推動政策的調整，則是重要觀察指標。

深入觀察，轉型正義的幅度、能源政策的反省、台大校長任命的完成、一例一休的檢討、年金改革與同志平權的社會對話等議題，都是輿論關注的面向，如何在進步價值與最新民意之間取得平衡，著實考驗英德體制的政治智慧。

黨機器在府院之間將扮演重要的功能，在大選新敗之際，中央黨部則將扛起政治對話、政策辯護、文宣產出與提名輔選的重責大任。蘇嘉全業已表態參選黨主席，由於派系共治與權力平衡向來是民進黨的政治文化，蘇嘉全是否獲得各派系的認同與奧援，在組織與文宣兩大系統中廣納各方菁英，則是箇中關鍵。負責操盤的祕書長也是觀察指標。

值得注意的是，隨著蘇嘉全辭去立法院長後，立法院長的職務將由誰接掌，也是各界關注的焦點，除了陳明文與柯建銘的傳統選項之外，提出耳目一新的中生代人選也是創新的作法。畢竟在政治海嘯過後，立法院如何發揮席次的局部優勢，則是民進黨可以掌握的籌碼，新會期的預算審查以及即將面對的各項修法倡議，也將考驗府院黨團的戰略規畫與戰術執行。

最後，社會氛圍與輿論的走向又使得「綠白合作」成為可能，政治上沒有永遠的敵人與朋友，國民黨的大勝、韓國瑜效應，無形之間也為藍綠雙方創造了各取所需的條件。（作者為兩岸政策協會研究員）

(中國時報)