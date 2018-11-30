2018年11月30日 04:11 中國時報 陳一新

民進黨在這次「九合一選舉」大敗之後，蔡英文總統辭去黨主席，並決定啟動檢討改革列車，傾聽人民聲音。蔡英文真要檢討改革，恐怕要從錯誤的年金改革政策「洗心革面」開始，否則就是不了解人民心中真正的想法，也就是根本沒有接到地氣。

蔡英文以為年改僅針對軍公教，認為反正他們不會投票給民進黨，就羞辱他們，並剝奪他們的權益。殊不知，軍公教幾乎存在於台灣每一個家庭，只是比例有多有少而已。

「韓流」之所以成形、茁壯和蔚然成風，和年改實有密不可分的關係。北農總經理吳音寧能夠破格受到重用，難道不是和她拿了多年年金的父親吳晟突然大聲疾呼反對年金有關？年改做為蔡英文政府主打的最重要改革項目，結果卻是民怨不斷，最後成為民進黨戰敗的主因之一。

這些遭受年改剝削的民眾無怨無悔地追隨韓國瑜，南征北討，無役不與，只因為他們將怨恨全部投射在蔡英文身上，並將全部希望寄託在韓國瑜的港都勝選，帶領他們出一口鳥氣。

就是這股沖天的怨氣，讓韓國瑜有如常山趙子龍一樣渾身是膽，成為正義的化身，所至之處成為群眾、小攤販甚至麥當勞雲集之處，所向披靡，讓「韓流」像滾雪球一樣愈滾愈大，終於沛然莫之能禦。

兩年多前，蔡英文也曾挾著勝利之餘威，推動自以為是的改革，特別是年金改革，最後卻成為這次九合一敗選的致命一擊。一路走來，她始終如一，堅稱改革必須付出代價，但仍需繼續前行。不過，就在11月24日，人民用選票喚醒她的「改革迷夢」，民進黨有識之士要求府院黨全面改組，並重新在政策上做出重大變革。

值此夢醒時刻，蔡英文聲稱要全面檢討與變革，但是她真的準備好了嗎？要真檢討，蔡英文必須找出民怨所在；要真改革。她必須針對過去改革的缺失提出變革之道。如果只是假檢討之名行忽悠選民之實，終究會為選民所識破。如果只是假變革之名行繼續自以為是的改革，終將為選民所唾棄。

若蔡英文言行一致，覺得愧對選民，或還想選總統，就應為錯誤的年金改革道歉，並認真檢討年改的缺失與謀求匡正之道，還給年改「受害者」一個公道。另一方面，民進黨仍占多數的立法院也不能閒著，應積極透過修法，肯定軍公教對國家社會的貢獻，保障他們的權益，為不當的立法謀求適當的補救。

如果不此之圖，甚至倒行逆施，台灣選民一定會在2020年總統與立委選舉時，再給民進黨一個更大的教訓。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)