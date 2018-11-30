國民黨的新英雄正蓄勢待起

2018年11月30日 04:11 中國時報 主筆室

韓流興起帶動國民黨大勝，也啟動了國民黨乃至於整個政壇的世代交替。論年紀，韓國瑜並不年輕，但他在整個選戰中所展現的新思維，已經引發一場政治革命。

從過去幾次經驗來看，在地方選舉大勝的政黨，都會在接下來的總統選舉中獲勝，因此社會高度關注，在接下來的2020總統大選中，勝選機率甚高的國民黨可能出線的人選。吳敦義自去年8月就任黨主席，1年多來運籌帷幄，籌錢籌糧，沒有功勞也有苦勞。但1124選舉結果並非對國民黨的肯定，而是對民進黨的不信任，吳敦義最大的功勞在於慧眼提名韓國瑜，若吳敦義認為有此苦勞與功勞，就該天命歸一，代表國民黨參選2020年總統，那就太不了解民情民意了。

以「母豬說」的爭議來看，雖然最後選民很理智地「怪吳敦義而不怪韓國瑜」，以致於韓國瑜和國民黨沒有因吳敦義的失言而「贏贏賭，輸輸去」。吳敦義解釋那是在非公開場合說的，但這是20年前的觀念，現在人手一機，還有分「公開」、「不公開」嗎？吳敦義看到台下聽眾拿手機對自己時，一點警覺都沒有嗎？

一時失言，道歉之後不是大事，但吳敦義與時代脫節的心態，則解釋了為什麼吳敦義一直得不到群眾支持。民意其實已離吳敦義很遠了，若吳敦義不放棄角逐總統，那就更要開大門走大路，建立公平的初選制度，大家比畫真功夫；若吳敦義因為手握黨機器，而想要複製一次「楊文科提名模式」，就未免把台灣人民看得太低了，必然被民意教訓。

至於另外兩顆經常被點名的太陽：馬英九和朱立倫，歷史已給了馬英九一次機會，當過8年總統，他應該學會放下，把機會留給年輕一代。朱立倫雖然還算年輕，但作風保守，不見深闢論述，對兩岸的敏感問題總是迴避，人們無法了解他的中心思想。朱立倫是盛世守成之才，而非亂世治國之雄，他缺乏韓國瑜那種可以激發人民跟隨的豪情熱血，而且2016年曾經失敗過一次，他若想再逐大位，最大的敵人是他自己，得先把舊我打破，再鑄新我，讓民眾了解他的核心理念與治國方向，才有可期。

馬、朱、吳其實都是過去式的政治人物，國民黨這次大選，除了韓國瑜外，表現最亮眼的是幾個中生代。譬如國民黨團總召江啟臣，這次選戰表現讓人驚豔，他除了有亮眼的學經歷外，在國會也有高度的戰力，更重要的是他初選以些微差距落敗給盧秀燕後，全力輔選盧秀燕，奠定了台中的勝利基礎。恢宏的氣度讓江啟臣未來的想像空間無限，已然入列國民黨未來的接班梯隊。

而林為洲有過去民進黨的經歷，反而讓他在相對紳士的國民黨內獨樹一格，能「以民進黨之道，還治民進黨之身」。這次新竹縣長的提名，林為洲明明民調最高，卻硬生生被拉下來，全黨心知肚明，欠他一個公道。但林為洲卻能忍一時之不平，求大局之成全，誠屬不易。

再來是羅智強、許淑華等，前者以非典型定位與風格從政治低潮中重新站起，選戰中不斷引領議題，吹響黨內「據理力爭」號角，有膽識、有論述，已是國民黨最大的「自媒體」。零看板的清新選舉、把選舉資源外援韓國瑜、盧秀燕，成功團結了國民黨的士氣，最後拿到全台北市議員最高票。後者為韓國瑜主持幾場造勢大會，表現亮眼，頗有當年陳菊為民進黨主持選舉造勢活動的能量。國民黨在縣市議會選舉也誕生了一群整齊的新生代，不分縣市都有年輕新血當選議員，保證了新血輪的替換。

韓國瑜與丁守中的選戰成果對比已經說明，中青世代擁有的是創意、熱情與執行力，願意用各種方式與民眾溝通，不斷修正選戰策略，而不僅是公布漂亮卻無人閱讀的政見白皮書，或被動地發幾篇新聞稿了事。溝通是「網路世代」政治人物必須有的能力，而不是經驗，更不需要沉潛，不需要蟄伏。舞台是留給表演最好的人，已經沒有人在乎誰在台上站了多久。

除了韓國瑜之外，國民黨的新英雄們正在蓄勢待起。這是國民黨之幸，也是台灣的福氣。願國民黨的大老們，別扼殺了國民黨的新希望！

(中國時報)