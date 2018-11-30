王世堅與段宜康

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中國時報
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民進黨裡有兩支巨炮，在這次選舉期間扮演了相當功能，從結果論來看，他們是幫了民進黨的倒忙，套用網友的話，也就是韓流的重要推手。段宜康的問政一向是言語毒辣，得理不饒人，像極了憤怒鳥；王世堅則是狀似威猛，實則有點自嘲，加上他與鬼娃恰吉撞臉，網友還蠻買帳的。

民眾對這兩人最深刻的印記就是「跳海」和「曲棍球」，王世堅講話算話，兌現承諾下海；段宜康賭輸了，至今仍不肯吞曲棍球。

這次選舉過後，網友的第一反應就是等著看世堅跳海，但他說大家誤會他了。不管誤會與否，在虛實難分的網路世界中，網友要的就是一個爽字。王世堅平時反應算快，可惜這次還是不夠幽默，如果他順勢就下海了，或是跳一下愛河，相信他的人氣會更旺。

段宜康呢？選後對著行政院長賴清德拍桌，乍聽之下，好像他不滿行政院的政策，希望行政院好好面對新民意；但事實上他只是想自保，搞得行政院祕書長卓榮泰嗆他「不檢討自己，只檢討別人。」

段宜康立即又發文反嗆，說「殊不知竟是我一人獨斷獨行，成為選戰大敗的禍首。」不過網友酸他說「拜託成熟一點」，顯然打臉他太自我感覺良好，畢竟，禍首還輪不到他。

選後有風度的除了陳其邁，王世堅也應該算上一位。在電視節目上面對韓國瑜的女兒韓冰，王世堅突然溫柔了起來，韓冰邀請他到高雄觀光兼導遊，他靦腆地說：「還可以廢物利用一下」，回到他幽默的本色。

這次大選已經很明顯，選民不要黨派、不要顏色，更不要怒火相向。民進黨這兩位還處在發育期的憤青，王世堅比段宜康可愛多了！

(中國時報)

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