韓流對後蔡時期的制約

2018年11月30日 04:11 中國時報 王銘義

「九二共識」一詞的創建者蘇起，30年前指導撰寫兩岸談判的政大東亞所研究生韓國瑜，在九合一選舉掀起政治風潮，領軍衝垮綠色執政版圖，重新譜寫台灣地方選舉的歷史新頁！韓流開創的新氣象與隱然成形的新執政聯盟，更將對獨派政府在「後蔡時期」的兩岸政策形成強力制約。

自喻「賣菜郎」的韓國瑜，競選政見沒有高談闊論，只對選民承諾「貨賣得出去，人進得來」，民生訴求的背後就是務實的兩岸政策思維。韓國瑜認同「九二共識」，柯文哲接受「兩岸一家親」，北高雙雄的務實理念與新科縣市首長的呼應，正對蔡英文形成「地方包圍中央」的壓力。

兩岸議題並非這次選舉的攻防焦點，但韓國瑜以直白的經濟民生訴求，撼動深綠長期覆蓋的傳統選區，完成不可能的任務，更打破藍綠惡鬥迷思，深刻反映基層民意對蔡政府執政以來妖魔化兩岸關係、藉年金改革製造對立、藉轉型正義開展清算鬥爭等等施政的深惡痛絕。

兩岸政策屬於總統職權範疇，九合一選舉則是考核蔡英文施政作為的期中考，民進黨在地方政權的全面潰敗，正反映蔡政府決策剛愎自用、乾綱獨斷的結果。尤其，兩岸政策成敗攸關國防安全、經濟發展與社會民生，兩岸政策繳白卷，選票結果就是最強有力的民意展現。

台灣選後出現的政治新局，不僅對兩岸和平發展將產生有利的推進作用，對即將出席在阿根廷舉行的G20峰會，並與美國總統川普會商中美貿易紛爭的習近平來說，也將減緩來自美方運用「台灣牌」對北京所形成的牽制。同時，大陸內部輿情近期出現的武統聲浪，應該會有所節制。

在藍營大幅贏得地方執政權之後，各縣市首長相繼表態將籌組兩岸工作小組，推動兩岸城市交流，鼓勵陸客來訪等，中共涉台部門的回應相當務實：「在對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，歡迎包括高雄在內的更多縣市參與兩岸城市交流合作。」

不過，對蔡英文在兩岸政治定位議題「未完成的答卷」未明確表態前，北京並不會因藍營在地方執政版圖大幅擴張，而改變對蔡英文政府既有的應對立場。國台辦新聞發言人馬曉光說，民進黨及其當局只有放棄台獨立場，認同「九二共識」，才能在兩岸關係中找到出路。

馬曉光的喊話更值得深思：「民進黨當局應深切檢討，正視台灣民眾希望繼續分享兩岸和平發展紅利，希望改善經濟民生的強烈願望，回到九二共識的政治基礎上來，回到兩岸和平發展的正確道路上來。」未完的答卷雖然並未收回，關鍵仍在蔡英文願不願作答，如何作答。

民進黨的潰敗並不代表國民黨的勝利，韓流反映的最新民意，應有精確的解讀與判斷。韓國瑜在接受訪問時就說，蔡英文原本可以做很偉大的總統，但很可惜，她把所有興趣都放在鬥爭，只想著把國民黨打垮，但事實證明，老百姓根本就不要妳鬥爭，只想要過好日子。

蔡英文曾帶領民進黨贏得完全執政，如今為敗選辭卸黨主席，她自稱「真正需要改變的人是我自己」、「政治，就是要給答案」，在僅剩18個月總統任期的「後蔡時期」，能否真正改變自己，擺脫獨派包袱，找到與北京對話的出路，或孤注一擲，往對抗的老路挺進，決定她歷史評價的因素，就在蔡英文自己的意志。

(中國時報)