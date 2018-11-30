2018年11月30日 04:11 中國時報 黃心華

之前鬧得沸沸揚揚的前瞻計畫特別預算，即將要進入第一階段第二期的排審，但在進入第二階段之前，恐怕多數人都會認為，前瞻計畫不應再隨意舉債揮霍。上一期的前瞻計畫截至今年10月，執行率僅有52%，亦即在年底之前僅剩2個月的時間之內，蔡政府必須設法完成剩餘的48%進度，相當於要消化500億元額度，這基本上已是不可能的任務。

其次，若單看「軌道建設」一項，各地方政府必須支付的配合款就高達3900億，但各地方政府的舉債額度僅剩約3700億，即使中央要硬推，地方政府也未必有能力配合，更別提完工之後的營運、維護等長期費用。

前瞻計畫原先就是蔡政府在執政失利下，為了拉抬選情而倉促推出的大規模舉債計畫，撇開財務上的疑慮不談，這次選舉國民黨獲得大幅勝利，不僅囊括15個縣市首長的席位並且在9個地方議會獲得過半席次，蔡政府應重視最新民意，待新任地方首長、議員上任後，讓各地充分討論、評估自身需求及財政能力後，才宜重新提出第二期預算的最佳編排，這也不失為提供蔡政府一個下台階的好理由，畢竟遍地從事軌道建設的結果，只會搞出更多地方財務「天坑」，不可不慎。

台灣許多重大計畫都淪為用數十年前的硬體建設思維，試圖去解決未來的新型態需求，這樣的模式不僅無法解決當前少子化、環境汙染、低薪、區域競爭的危機，更無法改善未來的困境。以前瞻計畫中的捷運建設為例，每條捷運動輒消耗千億元預算，難道沒有其他的方案可供投資嗎？

例如，可以全額補助至少200萬輛老舊機車換為電動機車，立即明顯改善都會區的空汙，並可壯大電動機車產業、促進產業轉型升級；或可提供每位新生兒至少50萬元的生育、教育補助，便可鼓勵生育、舒緩新手父母的壓力。上述方案即使宣告失敗，起碼不會留下鉅額的營運費、維護費等長期財務黑洞。

行政院長賴清德這兩天喊出「若以空汙為衡量標準，核能是最好的能源」、「非核家園不再以2025年為限」，並表示要協助台中爭取東亞青運復辦、協助高雄爭取陸客來台等超級髮夾彎的語言，等於是把民進黨所主張的台獨、廢核兩張神主牌都拋諸在後。如果賴院長連這樣沉重的兩張神主牌都可以放下，何妨好好地重新審視前瞻計畫的必要性，讓每一筆預算都能發揮更佳的效益。（作者為國家政策研究基金會策略研究組副召集人）

(中國時報)