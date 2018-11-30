2018年11月30日 04:11 中國時報 吳威志

台北高等行政法院以「結社自由、言論自由、名譽維護、財產保全」等事由，認為黨產會的處分將會造成婦聯會難以估算的損失，且預定的公益、福利事務皆將無法進行，有其難於回復的損害，裁定在撤銷本訴確定前，停止執行凍結婦聯會的資產。

加上日前行政法院才裁定釋憲公布前，停止訴訟程序。在在顯示行政法院遵循法治國「依法行政」的精神，一定程度落實「無罪推定」及「罪刑法定」原則，避免了行政權無限擴張、任意推定！惟黨產會卻說一定提出抗告，且「婦聯會若在裁決出爐前，任意動用財產，將依條例開罰」。殊不知依據《行政訴訟法》北高行有權裁定；縱使黨產會提出抗告，也無停止執行裁定之效力。

黨產會依據不當且違憲之虞的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，兩年來針對特定對象的現有財產，採用了極權國家的「推定」法制，將「舉證責任」嫁禍於人，而且條文使用「不當取得」就想取代「違法取得」，簡直以強盜方式搶奪財產，無視憲法對人民財產權的保障。

更甚者，《黨產條例》不僅規定禁止處分的財產要「登記機關限制登記」，也要「金融機構凍結帳戶」；更惡劣地，要被處分者於有爭議或不服決議者申請復查；等於「決定權」完全操控在這個行政黑機關的手上。這個由民進黨主導的法案損及人權，甚至手段超越了中國大陸的法制。

以中國大陸《行政強制法》「凍結財產」為例，該法特別強調「依法行政」，應適當依照法定的許可權、範圍、條件和程序，而且不得利用行政強制權為單位或者個人謀取利益。

大陸《行政強制法》第8條對於行政救濟權如申辯權、申請行政覆議、提起行政訴訟及損害賠償等亦有積極規定，第17條更規定「應由具備資格的行政執法人員實施，其他人員不得為之」；對照黨產會不僅是黑機關，還用非檢調人員執行簡直無法比擬！

中國大陸為了避免過往的威權行政，涉及侵害人民權益，亦在《行政強制法》第16條規定「違法行為情節顯著輕微或者沒有明顯社會危害的，可以不採取行政強制措施」。此條情節與台北市市長柯P選前談到民進黨處理轉型正義時，評論不要再追究已屬公益社團的救國團，頗有異曲同工之妙！

至於「凍結存款、匯款」也有嚴格規範，《行政強制法》第31條規定「自凍結存款、匯款之日起30日內，行政機關應當作出處理決定或者作出解除凍結決定；雖可延長，但是延長期限不得超過30日。」

足見凍結財產必須符合「行政比例原則」、「違法明確性原則」及「法定不變期間」；反觀，黨產會凍結中投公司資產已2年、婦聯會已10個月、救國團也近4個月，都已超過對岸法定期間，可見黨產會威逼恐嚇的手段幾近殘酷！還好，行政法院仍然秉持正義獨立審判！（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)