2018年11月30日 04:11 中國時報 黑鳥麗子

南韓電影很厲害，能把複雜又難以理解的歷史事件轉化為引人入勝的好劇本，好比之前「光州事件」拍出《我只是個計程車司機》、《1987：黎明到來的那一天》等片，即將上映的《分秒幣爭》也是如此，鎖定1997年南韓面臨金融危機、國家宣布破產的國恥日，將複雜且無趣的貨幣政策概念化，看完後保證讓國民再聽到政府宣布「明天會更好」，就會皮皮挫地產生危機意識。

《分秒幣爭》劇情鎖定國際貨幣基金（IMF）給予南韓580億美元貸款的始末，透過小工廠老闆、伺機反向操作的股市分析員，還有負責監控國內經濟狀況的南韓央行小組長三條線，深入分析為何南韓經濟一夕崩盤，更重要的是，要看看政府到底怎麼面對、怎麼處理破產危機。

說實話，這部電影已經使用戲劇手法包裝，但題材仍艱澀難懂，好在片中的總統全斗煥跟我一樣不喜歡專業用語，因此飾演南韓銀行小組長的女主角金憓秀必須以一句話簡單說明危機，那句話我倒是很輕易地聽懂了，國家貨幣就像私人借貸的借條，還不出來當然就會信用破產，再也沒人跟他們來往！國家的貨幣萬一變垃圾，全國的企業都完蛋，這就是最大危機！

因此金憓秀跟她的小組拚命想辦法拆除這個金融炸彈，可是她面對的高層都是豬隊友，政府還是不停告訴大眾「南韓景氣一片大好」，直到最後一根稻草壓垮所有美麗假象。

這部電影真實描繪「政府決策」，所謂的政府決策，就是說好聽的話給民眾聽，好贏得下次選舉，到底內容有幾分真實，那不是重點，因為各自有各自的盤算。電影真實呈現出在這些漂亮數字掩飾下受決策影響的小市民困境，小工廠老闆面臨了什麼？失業的證券公司員工面臨了什麼？看著台詞出現「別擔心，南韓可是亞洲四小龍呢！」同樣曾身為四小龍之一的我們，看著南韓20年前的窘境，想想現在韓台差距之遙遠，應該格外心有戚戚焉。

這部電影的演員陣容華麗，「信號」的女主角金憓秀、「燃燒烈愛」的男主角劉亞仁，可惜兩邊沒有交手。不過看金憓秀如何在不動怒下以智慧K爆所有男角，實在過癮！

所謂看看別人、想想自己，看完電影後我趕緊google南韓金融危機的始末，研究IMF的出招，雖不清楚台灣是怎麼走上金融改革、銀行整併、派遣員工這些路，但跟片中南韓政府被逼走上的路徑極度相似！我們的政府背後雖沒有 IMF芒刺在背，肯定有美國老大哥出手指導。在這個節骨眼重新審視蔡政府大聲疾呼的「台灣經濟處在20年以來最好狀態」，怎能不心生恐懼？

（作者為作家）

(中國時報)