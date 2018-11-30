無協議脫歐 災難啟示錄

2018年11月30日 01:28 中國時報 謝錦芳 ／倫敦採訪 ／倫敦採訪

花旗集團倫敦總部研究總監舒茲（Christian Schulz）。（謝錦芳攝）

渣打銀行倫敦總部首席經濟學家修恩（Sarah Hewin）。（謝錦芳攝）

英國「無協議」脫歐可能衝擊

來自德國的瑞許任職於倫敦的跨國金融集團，他的薪水以英鎊計價，有部分在歐陸消費。自兩年前脫歐公投以來，英鎊貶值逾10％，英國明年若在無協議（No Deal）情況下脫歐，英鎊進一步重挫，且進口物價上漲，瑞許大嘆，「英國脫歐，讓我損失慘重。」

若無協議 英國經濟萎縮8％

英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議，國會意見紛歧，預期12月11日的投票可能無法過關，未來發生無協議脫歐機率大增。英國央行28日公布最新評估報告，萬一發生無協議失序式脫歐，最壞情況是明年經濟萎縮8%，英鎊可能貶值25%，商業不動產價格重挫48%，房價下跌30%，失業率上升至7.5%，英國經濟陷入衰退，情況會比10年前金融海嘯更嚴重。

根據BBC報導，脫歐派國會議員里斯-莫格(Jacob Rees-Mogg)批評英國央行這項報告危言聳聽，缺乏可信度。其他脫歐派國議員也批央行此舉是散布恐懼。對此，英國央行總裁卡尼予以駁斥。卡尼擔憂，如果發生無協議脫歐，英國經濟難以承擔，半數以上的企業沒有急緊應變計畫。

花旗集團倫敦總部歐洲經濟研究總監舒茲（Christian Schulz）指出，「所謂的硬脫歐，有兩種形式，一種是英國在明年3月29日23時立即脫離歐盟，或者有一段緩衝期，等到2020年12月底脫離歐盟，或者延長至2021年或更長的時間。」

舒茲表示，「如果明年3月29日在無協議下脫歐，將造成混亂，英國經濟可能萎縮5％，將陷入嚴重衰退。許多金融服務契約橫跨英國與歐盟，馬上面臨合約法律效力延續問題。」

不過，舒茲預期，「英國最後會在有協議情況下脫歐。」渣打銀行、瑞銀（UBS）經濟學家也認為，英國最後會在有協議下脫歐。

英鎊重貶 民眾購買力降

渣打銀行倫敦總部首席經濟學家修恩（Sarah Hewin）指出，「兩年前公投，脫歐派勝出，部分原因是民眾薪資下滑，透過公投表達對政府不滿。未來若發生無協議脫歐，英鎊進一步貶值，進口物價上漲，民眾實質購買力下降，可能成最大輸家。」

來自台灣，目前擔任英國斯特拉斯克萊德大學研究員的高志全說，英國脫歐已經影響每個人的生活，過去2年來，英鎊大幅貶值，許多東西變貴了，例如，蘑菇以前一盒約400克，現在同樣價格只有350克。此外，合作的儀器代理商叫苦連天，因為英鎊貶值，進口儀器成本大漲，也醞釀要漲價。

《經濟學人》指出，英國民眾實質薪資比10年前縮水，面對物價上漲，將影響購買力，也衝擊經濟成長。如發生無協議脫歐，英與歐陸的海陸空等運輸將大亂，未來雙方以世貿組織(WTO)規則運作，進出口產品將面臨關稅與非關稅障礙。

在產業方面，《金融時報》指出，英國脫歐受衝擊最大的產業包括金融、汽車、農業、食品與化學等五項產業。駐英國台北代表處經濟組組長李聰貴指出，由於汽車產業從投資設廠到成品出口的周期長達數年，無協議脫歐衝擊汽車產業鏈零組件供應商，也影響到出口歐陸。

英國脫歐公投後，多家跨國金融集團準備把倫敦總部遷移至歐陸的法蘭克福、巴黎、盧森堡等地，這對歐陸城市而言，是千載難逢的好時機。《金融時報》指出，安永聯合會計師事務所追蹤222家大型金融集團，有77家表示考慮遷移、移轉部分業務或職員至歐洲其他國家。如果金融業紛紛將總部遷至歐陸，金融人才與稅收流失，勢必衝擊倫敦做為全球金融中心地位。

金融中心 倫敦地位受挑戰

不過，渣打銀行首席經濟學家修恩認為，「脫歐對金融產業衝擊有限，許多金融集團在歐陸增加新據點，但未縮減倫敦的業務，因為金融機構已準備了2年。」她預估，如果最後達成脫歐協議，取得一段緩衝期，終止不確定性，那麼英鎊可能反彈。

無論如何，無協議脫歐對英國將造成大災難，這是各方所不樂見，國會各黨派有義務做出最佳的方案。脫歐對英國的經濟造成損害，但民眾既然選擇脫歐，也只有承擔一切後果。

(中國時報)