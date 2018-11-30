最終會有協議 台企錢進趁早

2018年11月30日 01:28 中國時報 謝錦芳 ／倫敦專訪 ／倫敦專訪

英國啟動脫歐程序，不過，倫敦仍然是許多歐洲人旅遊重鎮。（謝錦芳攝）

英國下議院議員、前國際貿易部國際政策部長韓斯（Greg Hands）接受《中國時報》專訪表示，儘管無協議「硬脫歐」機率存在，但他相信最後會朝向有協議脫歐。脫歐後，英國會加強與亞洲經貿關係，建議台灣企業把握機會搶先投資英國。

韓斯為保守黨議員，53歲，先前在卡麥隆內閣曾任財政部次長，脫歐公投後，於2016年7月至2018年6月間擔任國際貿易部國際政策部長。韓斯早在1991年就曾來台訪問，對台灣相當友好。以下為韓斯11月初在國會辦公室接受專訪摘要。

針對英國脫歐最可能的結局，韓斯表示，這個協議草案不太可能讓每個人滿意。如果國會對這個協議說Yes，那表示支持，非常明確；如果國會對這項協議說No，那麼未來發展有很多可能，包括二次公投、無協議脫歐等。

針對舉行二次公投，韓斯認為，程序須先立法，要在明年3月29日前舉行公投，可能性不高。

韓斯分析，比較可能的結局是針對脫歐協議草案加以修正，達到各方可以接受的版本；否則，最後將走向無協議脫歐。所謂無協議脫歐，也有許多版本，一種是完全無協議，英國與歐盟以世界貿易組織（WTO）規則運作，短期內可能發生震盪，不過，長期而言，不至於對經濟造成太大傷害，不會是世界末日。另一種可能情況是，英國與歐盟代表坐下來協商各種解決方案，以避免發生巨大損害。

例如，無協議脫歐情況下，歐盟各國飛機可能無法經過或降落英國機場。韓斯認為，無協議將迫使英國與歐盟代表坐下來協商。因此，長期來看，無協議脫歐對於英國經濟衝擊是有限的。

韓斯表示，「脫歐議題基本上是個政治問題。由於英國與歐盟之間的貿易緊密發展，脫歐對英國有傷害，對歐盟也有傷害。因此，我認為最後雙方會達成一個協議。」另一方面，「國會不喜歡梅伊的方案，但是在有協議、無協議之間，為了避免最糟的結果，最後還是會有協議。」

脫歐後，韓斯預期，英國會增加歐盟以外的經貿關係，包括美國、澳洲、日本、大陸和台灣。他表示，台灣大力發展離岸風電，英國離岸風電在全球市占率最高，英國業者對台灣市場有高度興趣。

韓斯說，不少人預期英國脫歐公投後，經濟會衰退，不過這些預測都沒實現。他認為，「脫歐對政治的衝擊大於經濟面。英國經濟有良好的基礎，企業稅率在歐盟各國中最低，台灣企業可把握機會。」

(中國時報)